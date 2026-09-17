Cele mai tari cartiere din lume în 2026. Cine ocupă primul loc

Primul loc îi revine unui cartier din Seul, Coreea de Sud. Pe următoarele poziții apar zone din Rabat și Atena. Lista include cartiere din mai multe orașe ale lumii, fiecare cu propriul specific.

Rătăcitul pe străduțe boeme și descoperirea culturii locale autentice au devenit ingredientele principale ale unei vacanțe reușite.

Publicația Time Out a lansat topul celor mai „cool” cartiere din lume pentru anul 2026, oferind călătorilor ghidul definitiv pentru experiențe urbane memorabile.

Marele câștigător de pe primul loc este Jongno 3-ga din Seul (Coreea de Sud). Recunoscut pentru mâncarea de stradă senzațională, magazinele independente și terasele pline de viață deschise până târziu în noapte, acest cartier îmbină perfect tradiția cu modernitatea.

Podiumul este completat de cartierul L’Ocean din Rabat (Maroc) și de spațiul artistic Neos Kosmos din Atena (Grecia).

Italia își face o intrare spectaculoasă în clasament prin Esquilino din Roma.

Situat lângă gara Termini, Esquilino reprezintă inima multietnică și cosmopolită a Capitalei Italiei. Zonă definită de clădiri grandioase cu porticuri, celebra Piazza Vittorio Emanuele II, bazilici antice și piețe pline de culoare, cartierul oferă o fuziune unică între tradiția romană și culturile din întreaga lume.