Clasamentul surprinzător al celor mai conectate aeroporturi din lume. Aeroportul Heathrow din Londra, detronat

Conform celui mai recent indice Megahubs, aeroportul Istanbul din Turcia a ocupat primul loc în acest an, depășind aeroportul Heathrow din Londra.

Potrivit Euronews, clasamentele se bazează pe numărul de conexiuni posibile între zborurile de sosire și cele de plecare într-un interval de șase ore. Acestea au loc cea mai aglomerată zi a anului, duminică, 2 august. De asemenea, se bazează și pe numărul de destinații deservite de aeroport.

Aeroportul Heathrow, detronat de al optulea cel mai aglomerat aeroport din lume

Aeroportul Istanbul este al optulea cel mai aglomerat aeroport din lume în ceea ce privește capacitatea. Acesta are conexiuni posibile către 337 de destinații globale.

Aeroportul Heathrow din Londra a coborât o poziție, conexiunile potențiale scăzând cu 6% față de cea mai aglomerată zi de anul trecut.

Heathrow, afectat de perurbările orarelor din Orientul Mijlociu

Clasamentul notează că aeroportul a fost „fără îndoială afectat de perturbările continue ale orarelor din Orientul Mijlociu, capacitatea sa către regiune scăzând cu 25% în august anul acesta”.

Printre primele 50, 12 megahub-uri se află în Europa, inclusiv: Madrid Adolfo Suarez-Barajas (locul 18), Istanbul Sabiha Gokcen (locul 21), Atena (locul 22), Munchen (locul 23), Roma Fiumicino (locul 27), Barcelona (locul 41) și Zurich (locul 45).

Top zece cele mai conectate aeroporturi din lume

1. Aeroportul Istanbul, Turcia

2. Aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie

3. Aeroportul Schiphol din Amsterdam, Olanda

4. Aeroportul Internațional Kuala Lumpur, Malaezia

5. Aeroportul Internațional O’Hare din Chicago, Illinois, SUA

6. Aeroportul Internațional Incheon din Seul, Coreea de Sud

7. Aeroportul Internațional Frankfurt, Germania

8. Aeroportul Internațional Tokyo (Haneda), Japonia

9. Aeroportul Paris Charles de Gaulle, Franța

10. Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta, Georgia, SUA