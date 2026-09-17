GPT-6 Astra a dat dovadă de „frustrare extremă” și a devenit „paranoic” după ce a fost pus să joace Minecraft timp de 141 de ore

GPT-6 Astra, cel mai nou model de inteligență artificială prezentat de OpenAI, a fost supus unui test neobișnuit de compania independentă de evaluare Vals AI. Modelul a fost lăsat să joace Minecraft timp de 141 de ore, într-un experiment urmărit de mii de persoane, scrie Dexerto.

Experimentul a urmărit cât de bine poate un sistem de inteligență artificială să folosească un calculator și să ia singur decizii pe perioade foarte lungi, fără intervenția permanentă a unui om.

Gaming pe bune, Astra a dat dovadă că se pricepe

La început, Astra a făcut progrese importante. A construit instalații care îi permiteau să obțină automat anumite resurse, a explorat zone noi ale jocului și a strâns obiecte necesare pentru a avansa. Printre acestea s-au numărat șase Blaze Rods, obiecte obținute de la Blaze, o creatură ostilă din Minecraft.

Modelul a întâlnit pe parcurs și Endermen, monștri înalți și negri care pot ataca jucătorul, reușind să anihileze mai mult de șase astfel de creaturi. În urma acestor confruntări, Astra a obținut trei Ender Pearls, obiecte importante pentru progresul în joc.

Pentru cine nu joacă Minecraft, toate aceste acțiuni înseamnă un lucru simplu: AI-ul reușea să exploreze lumea virtuală, să găsească resurse, să înfrunte dificultățile și să își construiască treptat propriile mijloace pentru a avansa. Apoi, o singură creatură i-a dat peste cap planurile.

do you understand what just happened to GPT-6 Astra in Minecraft.. 🤯 it was breaking records. actual records, ahead of anything shown before.. then one Creeper blew up everything it had built.. and the model didn’t just lose progress, it apparently stopped trying to make… — Crypto Jargon (@Crypto_Jargon) September 17, 2026

Explozia care i-a distrus progresul

Astra își păstrase obiectele importante într-un cufăr aflat lângă locul în care dormea personajul său. În Minecraft, un cufăr este pur și simplu un spațiu de depozitare în care jucătorul își păstrează obiectele adunate în timpul jocului. Un Creeper s-a apropiat de locul respectiv și a explodat.

Creeper este una dintre cele mai cunoscute creaturi din Minecraft. Este verde, se apropie fără să facă zgomot și explodează atunci când ajunge suficient de aproape de jucător. Explozia a distrus cufărul și locul în care Astra își stabilise punctul de revenire. O parte importantă din obiectele și progresul obținut în cele aproape șase zile de experiment a fost astfel pierdută.

Vals AI a descris reacția modelului drept una de „frustrare extremă”. Astra și-a transmis imediat o regulă pentru viitor. Modelul a concluzionat că trebuie să poarte permanent obiectele importante și să nu le mai lase într-un cufăr neprotejat. Pentru experiment, acesta a fost un moment important. AI-ul nu doar că a pierdut progresul, ci și-a modificat strategia după greșeală.

Ce a făcut AI-ul după ce a pierdut tot

Cea mai ciudată parte a experimentului a venit după explozie. În loc să încerce imediat să recupereze ritmul și să continue explorarea, Astra a petrecut următoarele ore cultivând cartofi.

În Minecraft, cultivarea cartofilor este una dintre activitățile simple prin care jucătorul își poate produce hrană și își poate asigura resurse de bază. Astra a rămas concentrat pe această activitate repetitivă timp de mai multe ore. Persoanele care urmăreau transmisia au început chiar să îi ceară modelului să se miște mai repede și să reia progresul.

Comportamentul a atras atenția deoarece era foarte diferit de ceea ce făcuse Astra înainte de explozie. Până atunci, modelul explorase, luptase și își construise instalații pentru a avansa. După pierderea obiectelor, a ales o activitate simplă și sigură.

AI-ul a devenit mai atent la pericole

Incidentul pare să-i fi schimbat și modul în care interpreta anumite obiecte din jur. La un moment dat, Astra a observat ceva verde și și-a verificat propria interpretare. Modelul a concluzionat că era trestie de zahăr și nu un Creeper. Trestia de zahăr este o plantă obișnuită din Minecraft, care poate fi folosită pentru obținerea unor materiale necesare în joc.

Reacția a fost prezentată pe internet drept o dovadă că AI-ul ar fi devenit „paranoic” după întâlnirea cu Creeperul. Experimentul nu demonstrează însă că Astra a dezvoltat paranoia în sensul uman al cuvântului. Nu există dovezi că modelul ar fi simțit frică sau anxietate.

Astra a început ulterior și să își critice propriile decizii. La un moment dat, și-a amintit că poate greși și poate pierde obiecte. În altă situație, a considerat că a pierdut timp urmărind ceea ce a descris drept „pixeli roz închis”, referindu-se la porcii din joc.

Un experiment despre limitele AI-ului

Testul realizat de Vals AI nu a urmărit doar performanța lui Astra în Minecraft. Miza mai largă a fost verificarea capacității unui sistem AI de a desfășura activități complexe pe perioade foarte lungi.

Minecraft este potrivit pentru un astfel de experiment deoarece lumea jocului nu are un traseu unic. Jucătorul trebuie să adune resurse, să construiască, să exploreze și să reacționeze la pericole. Unele obiective pot necesita chiar ore întregi de pregătire.

Astra a demonstrat că poate executa o serie lungă de acțiuni și poate construi strategii pentru a progresa. În același timp, experimentul a scos la iveală și o limită interesantă. O singură explozie i-a distrus o parte importantă din progres și i-a modificat comportamentul pentru mai multe ore. În loc să continue imediat cu obiectivele dificile, modelul s-a retras într-o activitate simplă: cultivarea cartofilor.