Orașul care șochează din nou. Ți se pune taxă pentru muzica pe care nici n-ai cerut-o

O pauză la o cafenea din Piața San Marco i-a adus unei turiste italience un șoc financiar în valoare de 72 de euro pentru doar două spritz-uri și două gustări.

Elementul care a stârnit cel mai mult revolta a fost adăugarea pe bon a unei taxe speciale de 7 euro pentru muzica live oferită de ansamblul localului. Deși taxa era menționată discret pe un pliant de pe masă, suma finală a stârnit râsul amar al clientei și uimirea celorlalți turiști din jur.

Acest nou incident reaprinde dezbaterile aprinse legate de tarifele exagerate și costurile ascunse din marile orașe turistice italiene.

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