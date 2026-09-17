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Orașul care șochează din nou. Ți se pune taxă pentru muzica pe care nici n-ai cerut-o

Șapte euro în plus pentru muzica live au transformat o pauză banală în Piața San Marco într-un șoc financiar. Nota finală a ajuns la 72 de euro.
Orașul care șochează din nou. Ți se pune taxă pentru muzica pe care nici n-ai cerut-o
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 12:44, Știri externe
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O pauză la o cafenea din Piața San Marco i-a adus unei turiste italience un șoc financiar în valoare de 72 de euro pentru doar două spritz-uri și două gustări.

Elementul care a stârnit cel mai mult revolta a fost adăugarea pe bon a unei taxe speciale de 7 euro pentru muzica live oferită de ansamblul localului. Deși taxa era menționată discret pe un pliant de pe masă, suma finală a stârnit râsul amar al clientei și uimirea celorlalți turiști din jur.

Acest nou incident reaprinde dezbaterile aprinse legate de tarifele exagerate și costurile ascunse din marile orașe turistice italiene.

Articolul complet pe Mediafax Italia.

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