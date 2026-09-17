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Catastrofă într-o mină de aur dintr-o țară devastată de război. Cel puțin 82 de morți și zeci de dispăruți

Cel puțin 82 de persoane au murit după prăbușirea unei mine informale de aur din Sudan, țară afectată de peste trei ani de un război devastator. Zeci de oameni sunt în continuare dați dispăruți, iar operațiunile de căutare sunt îngreunate de lipsa echipamentelor necesare.
Catastrofă într-o mină de aur dintr-o țară devastată de război. Cel puțin 82 de morți și zeci de dispăruți
Mină de aur prăbușită în Sudan iulie 2026 Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
17 sept. 2026, 11:51, Știri externe
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Accidentul s-a produs la mina al-Zara din Nuhud, în provincia Kordofanul de Vest. Până miercuri după-amiază, echipele de intervenție recuperaseră 82 de cadavre, potrivit unor oficiali locali citați de Sky News.

Zona în care se află mina este controlată de Forțele de Sprijin Rapid (RSF), gruparea paramilitară care se confruntă cu armata sudaneză în războiul izbucnit în 2023.

Suleiman Abu Hmeida, reprezentant al Emergency Response Rooms, o rețea locală care acordă asistență comunităților afectate de conflict, a declarat că alte zeci de persoane nu au fost încă găsite.

Salvatorii încearcă să ajungă la victime aflate la peste 30 de metri

Operațiunea este complicată de lipsa utilajelor. Potrivit sursei citate, echipele de salvare dispuneau de un singur motostivuitor aflat în proprietate privată.

„Nu avem utilajele necesare pentru a ridica pământul și pietrele și pentru a căuta supraviețuitori la adâncimi de peste 30 de metri”, a explicat Abu Hmeida, precizând că în mină lucrau zeci de persoane.
Khairal-Sayed Gabara, unul dintre supraviețuitori, a descris prăbușirea drept una de proporții și situația de la fața locului ca fiind extrem de gravă.

Un alt supraviețuitor, Al-Amin Suliman, declara miercuri dimineață, când bilanțul ajunsese la 60 de morți, că existau în continuare oameni blocați în interior.

Prăbușirea a început într-un puț și s-a extins

Primele probleme au apărut duminică, atunci când unul dintre puțurile minei s-a prăbușit. Surparea s-a extins ulterior la alte galerii interconectate.

Al-Zara este o exploatare informală, unde lucrează persoane fără forme reglementate de angajare. Potrivit Sudan Doctors Network, mina nu dispunea de măsuri elementare de siguranță și protecție. Un alt grup de monitorizare a indicat că exploatarea se întinde pe aproximativ un kilometru și se află într-o zonă cu sol nisipos și fragil.

Sudanul este un important producător de aur, însă accidentele mortale în exploatările miniere de mici dimensiuni nu sunt neobișnuite, pe fondul aplicării deficitare a standardelor de securitate. Două accidente similare, produse în 2021 și 2023, s-au soldat împreună cu 52 de morți.

Industria aurului este legată și de conflictul care devastează țara. Experți mandatați de ONU au arătat că importante cantități de aur au fost scoase ilegal din Sudan pentru finanțarea RSF, care controlează zone producătoare din Darfur și Kordofan.

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