Avertizare de malarie în Frankfurt: Opt persoane s-au infectat în acest an, dintre care două au murit

Noile cazuri de malarie implică persoane din cartierul Schwanheim, chiar lângă aeroportul din Frankfurt. Autoritatea de sănătate publică investighează dacă există o legătură.

Țânțarii ar fi aduși cu avionul

Recent, infecțiile au afectat în special angajații aeroportului. Se presupune că țânțarii din zonele afectate de malarie călătoresc în mod regulat pe rutele de zbor și supraviețuiesc în Frankfurt. Apoi, transmit boala atunci când mușcă, potrivit Euronews.

Malaria, o boală tropicală, poate fi tratată eficient dacă este diagnosticată din timp. La început, însă, simptomele seamănă cu gripa sau o răceală obișnuită.

„Prin urmare, este crucial să se ia în considerare o posibilă infecție cu malarie într-un stadiu incipient, atunci când apar astfel de simptome”, a declarat un oficial din orașul Frankfurt pe Main.

Totuși,, nu toate tipurile de malarie sunt fatale. Cea mai periculoasă formă este malaria tropicală, care poate fi mortală fără un diagnostic și un tratament prompt. Prin urmare, Ministerul Federal de Externe al Germaniei o descrie ca fiind o boală care pune viața în pericol.

Cum se transmite malaria

Boala nu este contagioasă de la persoană la persoană. Transmiterea necesită mușcătura unui țânțar infectat. Atunci când malaria nu este contractată într-o zonă endemică, ci ajunge în alte țări deoarece țânțarii sunt transportați cu avionul, este adesea denumită „malarie de aeroport”, conform sursei.

Conform Institutului Robert Koch, cazurile de malarie în aeroporturi sunt foarte rare în Germania. Un alt studiu din 2024 arată, de asemenea, că peste 99% din cazurile de malarie înregistrate în Europa au fost importate din regiuni endemice.

Din 1969 până la începutul anului 2024, bazele de date au înregistrat 145 de cazuri de malarie, pacienții fiind infectați în Europa. Peste două treimi dintre acestea au fost clasificate drept malarie aeroportuară.

Țările cele mai afectate au fost Franța (52 de cazuri), Belgia (19 cazuri) și Germania, cu nouă cazuri, opt dintre ele la Frankfurt și unul la München.