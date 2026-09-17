Explozii pe una dintre cele mai aglomerate străzi comerciale din Germania. Poliția a intervenit în forță

Incidentele vin după alte trei explozii înregistrate în zona orașului la începutul săptămânii, iar poliția verifică dacă există vreo legătură între cazuri, relatează publicația Bild.

Două explozii, raportate în același timp

Primele apeluri la serviciile de urgență au fost primite în jurul orei locale 04:20, iar poliția a mobilizat efective importante în zonele afectate.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției, cele două explozii au fost raportate simultan. Una dintre ele s-a produs la un imobil de pe Zeil, unde s-ar afla un chioșc, iar cealaltă în zona Berger Straße, la un spațiu comercial.

Imediat după incidente, autoritățile nu au putut preciza dacă există persoane rănite. Zeil este una dintre principalele artere comerciale din Frankfurt și se numără printre străzile de cumpărături cu cel mai mare trafic din Germania.

Alte trei explozii, produse la începutul săptămânii

Noile incidente vin la numai câteva zile după alte trei explozii produse într-un interval de aproximativ 24 de ore în Frankfurt și în împrejurimi.

Una dintre deflagrații s-a produs la intrarea într-o clădire cu patru etaje din cartierul Bockenheim. Explozia a fost suficient de puternică pentru a sparge ferestre aflate la aproximativ zece metri distanță. Nu este clar, deocamdată, cine a fost ținta atacului.

Alte două explozii au fost semnalate simultan în noaptea de duminică spre luni, la o cafenea din Offenbach și la un chioșc din cartierul Sachsenhausen din Frankfurt.

Un adolescent olandez de 15 ani, reținut

În ancheta privind primele incidente, polițiștii au reținut un suspect în vârstă de numai 15 ani, cetățean olandez.

Procurorul-șef din Frankfurt, Dominik Mies, a declarat pentru Bild că adolescentul este suspectat de provocarea unei explozii cu material exploziv. Potrivit informațiilor preliminare prezentate de publicația germană, anchetatorii iau în calcul o posibilă legătură cu criminalitatea organizată.

Autoritățile nu au stabilit însă că exploziile de joi dimineață au legătură cu incidentele precedente. Poliția germană a precizat că această posibilitate este verificată, iar circumstanțele noilor deflagrații fac obiectul unei anchete.

Astfel, cel puțin cinci explozii au fost raportate în Frankfurt și în zona învecinată în decurs de numai câteva zile, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească dacă este vorba despre incidente coordonate sau despre cazuri distincte.