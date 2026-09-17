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Zelenski: „Sunt pregătit să organizez alegeri chiar și mâine”, dar războiul face acest lucru imposibil

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că ar fi pregătit să organizeze alegeri chiar și imediat, însă acest lucru nu este posibil atât timp cât continuă războiul. El a invocat prevederile Constituției și ale legislației electorale, problemele privind votul ucrainenilor aflați în străinătate și în teritoriile ocupate de Rusia, precum și riscurile de securitate.
Zelenski: „Sunt pregătit să organizez alegeri chiar și mâine”, dar războiul face acest lucru imposibil
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Miron
17 sept. 2026, 09:27, Știri externe
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„Sunt pregătit să organizez alegerile chiar și mâine, dar dacă războiul continuă, acest lucru este imposibil”, a declarat miercuri Volodimir Zelenski într-un interviu pentru CBS, citat de Ukrainska Pravda.

Președintele ucrainean a explicat că organizarea alegerilor în timpul ostilităților este împiedicată de legislație și, în primul rând, de problemele de securitate.

„Cum se pot organiza alegeri când copiii nu pot merge la școală? Cum să organizezi alegeri când 9 milioane de oameni se află în străinătate?”, a spus Zelenski.

Probleme pentru alegătorii din străinătate și din teritoriile ocupate

Potrivit lui Zelenski, în mod obișnuit, aproximativ 500.000 de cetățeni ucraineni votează în străinătate. El a ridicat și problema ucrainenilor aflați în teritoriile ocupate de Rusia și a pus sub semnul întrebării modul în care ar putea fi organizat și supravegheat votul în aceste zone.

„Vor putea ei să voteze? Cum vor vota și cine va controla procesul electoral? Acolo sunt soldați ruși”, a afirmat Zelenski.

Zelenski: Rusia respinge încetarea focului

Liderul ucrainean a amintit că Ucraina a propus în repetate rânduri instituirea unei încetări a focului. Potrivit acestuia, o astfel de pauză în lupte ar putea permite pregătirea alegerilor și ar reprezenta, totodată, un pas către reducerea tensiunilor și încheierea războiului. Zelenski susține că Rusia a respins aceste propuneri.

Zelenski critică ideea alegerilor în timpul războiului

Întrebat despre persoane din conducerea Ucrainei care susțin organizarea alegerilor, inclusiv fostul ministru al Apărării, Mihail Fedorov, Zelenski a spus că această poziție este o greșeală.

„Consider că este o greșeală. În timpul războiului, pacea este obiectivul numărul unu, politica nici măcar nu se află pe locul al doilea. Chiar și pentru politicieni este pe locul zece. Iar pentru oamenii simpli este pe locul o sută”, a declarat președintele.

Zelenski a adăugat că, în prezent, prioritățile oamenilor sunt supraviețuirea, viața de zi cu zi și posibilitatea de a-și trimite copiii la școală.

Fostul ministru al Apărării cere pregătirea alegerilor

În 18 august, fostul ministru al Apărării Mihailo Fedorov a cerut organizarea alegerilor în Ucraina, susținând că Rusia nu trebuie să decidă când ucrainenii își pot alege conducerea.

„Nu trebuie să-l lăsăm pe Vladimir Putin să decidă când ucrainenii își pot alege guvernul”, a declarat Fedorov.

Ulterior, echipa lui Fedorov a explicat pentru Ukrainska Pravda că acesta nu a cerut organizarea imediată a alegerilor, ci începerea procesului de pregătire a scrutinului și rezolvarea problemelor care împiedică desfășurarea acestuia.

În iulie, Guvernul Iuliei Svirîdenko a demisionat, iar președintele Volodimir Zelenski a decis ca Mihailo Fedorov să nu mai facă parte din noul Cabinet.

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