Olimpiadă printre crocodili. Organizatorii Brisbane 2032 au ales un râu controversat pentru canotaj și canoe

Prezența reptilelor nu este însă singurul motiv pentru care alegerea locului de concurs a provocat controverse, relatează publicația Frankfurter Allgemeine.

Crocodilii nu sunt principala problemă

Decizia de a organiza întrecerile pe Fitzroy River a fost luată după ceea ce responsabilii proiectului au descris drept o evaluare aprofundată și cuprinzătoare.

Râul este cunoscut drept habitat al crocodililor de apă sărată, însă principalele rezerve ridicate în privința sa sunt legate de caracteristicile tehnice ale traseului și de posibilitatea asigurării unor condiții egale pentru sportivi. Fitzroy este vulnerabil la inundații și poate avea curenți puternici, ceea ce ar putea crea condiții diferite pentru concurenți.

În urma unei evaluări realizate de federațiile internaționale de canotaj și canoe împreună cu organizatorii Jocurilor Olimpice, concluzia a fost că râul poate găzdui competițiile.

Riscul reprezentat de crocodili nu a făcut parte din evaluare

Un detaliu neobișnuit este că pericolul reprezentat de crocodili nu a fost inclus în analiza respectivă. Oficialii au precizat însă anterior că vor exista proceduri speciale pentru raportarea situațiilor în care crocodilii sunt observați în zonă.

Andrew Liveris, șeful comitetului de organizare Brisbane 2032, minimalizase încă de anul trecut problema, folosind o comparație cu un alt prădător australian.

„În mare sunt rechini și totuși facem surf”, a declarat Liveris, subliniind că obiectivul organizatorilor este găsirea unor soluții pentru desfășurarea competițiilor, nu abandonarea lor din cauza obstacolelor.

Fitzroy River se află la circa 600 de kilometri de Brisbane

Râul Fitzroy se află la aproximativ 600 de kilometri nord de Brisbane, principalul centru al Jocurilor Olimpice din 2032.

Crocodilii sunt observați ocazional în această zonă, potrivit informațiilor prezentate de publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mai la nord de Fitzroy, prezența acestor reptile devine considerabil mai frecventă.

Alegerea Fitzroy River plasează astfel organizatorii în fața unei provocări neobișnuite: pe lângă măsurile necesare pentru securitatea sportivilor, aceștia trebuie să gestioneze caracteristicile naturale ale râului astfel încât curenții sau eventualele inundații să nu afecteze corectitudinea competiției.

Jocurile Olimpice de vară din 2032 vor fi organizate în Australia, iar Brisbane va reprezenta centrul principal al evenimentului.