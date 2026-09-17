Australia, decizie controversată: Studenții străini nu vor mai avea voie să-și aducă partenerii și copiii minori în țară

În prezent, soții și partenerii studenților internaționali pot lucra în Australia, deși numărul de ore pe care li se permite să le lucreze variază în funcție de programul de studii al studentului. Studentul poate, de asemenea, să-și aducă copiii aflați în întreținere cu vârsta sub 18 ani.

Măsura guvernului vine după ce partidul de extremă dreapta One Nation, care a înregistrat o creștere în sondajele recente, a declarat săptămâna aceasta că va reduce numărul imigranților temporari cu 750.000 în decurs de trei ani, pentru a le oferi australienilor „un răgaz”, potrivit Reuters.

Ministrul de Afacerilor Interne, Tony Burke, va susține un discurs, joi, la Clubul Național de Presă. Oficialul urmează să declare că numărul net al migrației în străinătate va scădea la 225.000 de persoane până în 2028, potrivit ABC News.

Biroul lui Burke nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.