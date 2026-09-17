Stânga, la un pas de victorie în Suedia: Magdalena Andersson se pregătește să devină premier pentru a doua oară

Miercuri seara, la ora 22:30, gruparea formată din patru partide condusă de Andersson avea un avans de trei locuri față de alianța partidelor de dreapta și de extremă dreapta condusă de Ulf Kristersson, în cursa pentru controlul parlamentului cu 349 de locuri, potrivit Politico.

Autoritatea Electorală Suedeză urmează să confirme rezultatul „preliminar” după finalizarea numărării tuturor voturilor, preconizată pentru joi.

Cele mai strânse alegeri din istoria recentă

Alegerile sunt printre cele mai strânse din istoria recentă a Suediei și au oferit alegătorilor o alegere clară între un nou guvern de stânga sau a permite pentru prima dată accesul la putere al unor miniștri de extremă dreaptă.

Postul public suedez SVT a anunțat, miercuri seara, victoria taberei lui Andersson. Social-democrații săi sunt cel mai mare partid din Suedia și s-au bucurat de sprijinul informal al altor trei partide de opoziție, considerate potențiali parteneri de coaliție: Verzii, Partidul de Centru și Partidul de Stânga.

Partidul Moderat, conservator, al lui Kristersson, a făcut campanie alături de creștin-democrați, liberali și de Partidul Democraților Suedezi, de extremă dreaptă și anti-imigrație. Aliații săi nu se așteaptă ca el să-și recunoască înfrângerea până când Andersson nu va câștiga un vot în parlament pentru a demonstra că poate obține o majoritate. Acest vot nu va avea loc mai devreme de 29 septembrie.

Negocieri pentru formarea coaliției