Au burse în Belgia, dar nu pot pleca din Gaza. Soarta studenților, blocată de Guvernul belgian

Este vorba despre 13 studenți și cercetători palestinieni acceptați la instituții de învățământ superior din Belgia. Trei dintre ei trebuiau să înceapă în această săptămână cursurile la KU Leuven, una dintre cele mai mari universități belgiene.

Problema nu ține de admitere sau de obținerea burselor, ci de faptul că tinerii nu pot părăsi Fâșia Gaza și nu pot îndeplini procedurile necesare pentru a ajunge legal în Belgia. Autoritățile belgiene cer, în mod normal, ca solicitările de viză să fie depuse personal la o ambasadă sau la un consulat, însă în Gaza nu există o misiune diplomatică belgiană unde aceștia să poată face acest lucru.

Salwa Abu ElHaj, una dintre studente, în vârstă de 23 de ani, trebuia să înceapă cursurile pe 16 septembrie.

„În fiecare zi care trece este tot mai puțin probabil să pot ajunge la timp. Iar acest lucru este profund dureros pentru mine”, a declarat tânăra pentru The Brussels Times.

Studenta spune că se teme să nu piardă bursa nu din cauza rezultatelor academice, ci pentru că este blocată într-o zonă de război.

Rectorul: Studenți, prinși între alte probleme politice

Rectorul KU Leuven, Séverine Vermeire, a criticat modul în care situația studenților a ajuns să fie legată de alte dosare privind migrația.

Potrivit acesteia, cazul unor persoane acceptate în mod legal la studii în Belgia este amestecat cu alte probleme politice care nu au legătură directă cu situația lor.

Rectorii mai multor universități belgiene încearcă de luni de zile să convingă Guvernul federal să găsească o soluție și au trimis scrisori miniștrilor responsabili și premierului Bart De Wever.

„Vom continua să facem presiuni și facem acest lucru împreună, în speranța că Guvernul federal va lua în cele din urmă o decizie”, a declarat Vermeire.

Belgia se teme că studenții ar putea cere azil

Cazul a provocat divergențe în coaliția aflată la guvernare în Belgia. N-VA, partidul naționalist flamand al premierului Bart De Wever, și MR, partidul liberal francofon, se opun unei operațiuni speciale pentru aducerea studenților din Gaza. Les Engagés, Vooruit și CD&V, celelalte trei partide ale coaliției, susțin găsirea unei soluții pentru aceștia.

Ministrul belgian pentru Azil și Migrație, Anneleen Van Bossuyt, membră N-VA, se opune acordării unei excepții de la procedurile obișnuite. Ea susține că o asemenea decizie ar putea crea un precedent și că studenții ar putea ulterior solicita azil și apoi aducerea familiilor lor în Belgia prin procedura de reunificare familială.

Potrivit ministrului, problema nu s-ar limita la cei 13 studenți. În Gaza se află încă aproximativ 1.800 de palestinieni care au vize pentru Belgia, dar nu pot pleca, iar Van Bossuyt spune că acordarea unei excepții pentru studenți ar putea crea un precedent și pentru celelalte persoane.

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, susține însă aducerea studenților în Belgia și acuză că situația lor a devenit monedă de schimb în disputele din Guvern privind politica de migrație. Partidele coaliției nu au reușit până acum să ajungă la un compromis.

Studenți din Gaza au reușit să ajungă la universități din alte țări europene

Rectorul KU Leuven susține că studenții ar putea folosi ulterior pregătirea dobândită în Belgia pentru a contribui la comunitățile din care provin, explicând că și că alte state europene au găsit soluții pentru studenți palestinieni care trebuiau să plece din Gaza.

Potrivit acesteia, în ultimele zile aproximativ 170 de studenți din Gaza au putut ajunge în Franța, Italia, Țările de Jos și Spania.

Studenții palestinieni spun, la rândul lor, că nu cer burse sau locuri speciale, deoarece pe acestea le-au obținut deja, ci doar posibilitatea de a ajunge la instituțiile unde au fost acceptați.

„Nu cerem Belgiei să ne ofere ceva ce nu am câștigat. Ce valoare mai au o bursă integrală și admiterea la universitate dacă beneficiarul nu poate părăsi o zonă de război pentru a ajunge acolo?”, a spus una dintre studente.

„Tot ce cerem acum este ca Belgia să ne ajute să ne îndeplinim visurile”, a adăugat tânăra.