Deciziile privind activele rusești înghețate, declarate ilegale. Sute de hotărâri ale Trezoreriei, fără bază juridică

Hotărârea a fost pronunțată vineri de Consiliul de Stat al Belgiei, cea mai înaltă instanță administrativă a țării, care a constatat că Trezoreria federală nu era abilitată legal să soluționeze cererile privind deblocarea unor active rusești înghețate. Informațiile a fost dezvăluită miercuri, potrivit The Brussels Times.

Banca rusă BCS a contestat înghețarea indirectă a activelor sale aflate la Euroclear, instituția financiară cu sediul la Bruxelles care păstrează active financiare pentru bănci și alți investitori. Activele BCS au fost blocate după ce Uniunea Europeană a sancționat, în iunie 2022, Depozitarul Național de Decontare al Rusiei (NSD), instituția prin intermediul căreia banca rusă își păstra fondurile și titlurile la Euroclear.

BCS deținea titluri și fonduri la Euroclear prin intermediul NSD. Banca a cerut autorităților belgiene deblocarea activelor în iulie 2024, însă Trezoreria a respins solicitarea. Câteva luni mai târziu, BCS a contestat refuzul la Consiliul de Stat.

Decizia afectează sute de cereri privind activele înghețate

Regulile europene privind sancțiunile obligă Belgia să desemneze o „autoritate competentă” care să soluționeze cererile pentru deblocarea activelor înghețate. Această competență a fost acordată ministrului belgian al Finanțelor și delegată ulterior administratorului general al Trezoreriei.

Consiliul de Stat a constatat însă că delegarea competențelor către Trezorerie a fost definită „prea vag și prea larg”.

Situația nu se limitează la cazul BCS Bank. Înghețarea activelor deținute prin NSD a generat sute de solicitări de deblocare, iar în Belgia, Trezoreria era instituția desemnată să decidă asupra acestor cereri.

Hotărârea Consiliului de Stat pune sub semnul întrebării și validitatea juridică a deciziilor luate anterior de Trezorerie în alte cazuri în care persoane sau companii au solicitat deblocarea activelor rusești înghețate.

Activele nu vor fi deblocate automat

Decizia instanței nu presupune însă deblocarea automată a activelor. Hotărârea creează incertitudine asupra modului în care vor fi soluționate în continuare astfel de cereri și asupra situației deciziilor luate deja.

Ministrul belgian al Finanțelor, Jan Jambon, a declarat că instituția analizează hotărârea. Reuters precizează că, deși aceasta se aplică direct doar BCS Bank, alte decizii ale Trezoreriei luate prin același mecanism ar putea fi contestate dacă Belgia nu își modifică cadrul juridic.

Cea mai mare parte a celor aproximativ 200 de miliarde de euro reprezentând active rusești înghețate în Europa este păstrată la Euroclear.