Americanii iau cu asalt marile orașe italiene. Ce se întâmplă în sud este surprinzător

Datele Uber pentru luna august arată diferențe surprinzătoare între destinațiile preferate de turiștii străini.

La Florența, utilizatorii veniți din Statele Unite au fost aproape la egalitate cu italienii.

La Roma, americanii au reprezentat aproape unul din patru utilizatori internaționali ai aplicației.

În schimb, britanicii se remarcă în destinații precum Olbia și Palermo, iar turiștii polonezi au înregistrat creșteri spectaculoase în sudul Italiei.

În Calabria, polonezii au ajuns chiar pe primul loc între utilizatorii internaționali ai UberX, disponibil pentru prima dată în această vară.

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