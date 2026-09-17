Șoferii trebuie să fie atenți: un gest făcut din mașină poate costa 1.000 de euro

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să păstreze deșeurile în mașină până la următoarea zonă de odihnă, unde pot arunca gunoiul în mod corespunzător.

În Viena, aruncarea oricărui obict pe fereastră poate fi amendată chiar și cu 1.000 de euro., conform Fenix Magazin.

Conform legislației austriece, nici măcar deșeurile organice, aparent naturale, nu au voie să ajungă pe carosabil sau pe acostamente.

Clubul Austriac al Automobilistilor, Motocicliștilor și Turistilor (ÖAMTC) avertizează șoferii că încălcarea regulilor de circulație prin murdărirea intenționată a drumului se sancționează cu amendă.

Arunci asta pe geamul mașinii? Amenda poate ajunge la 1.000 de euro

Așadar, oricine aruncă ceva pe geamul mașinii în timp ce conduce în Austria riscă mult mai mult decât simple priviri dezaprobatoare sau jigniri din partea celorlalți participanți la trafic.

La Viena, amenda poate fi deosebit de mare.

Conform Legii privind curățenia orașului Viena, oricine poluează străzile vieneze utilizate pentru transportul public sau spațiile verzi accesibile publicului poate primi o amendă administrativă de până la 1.000 de euro.

Conform interpretării ÖAMTC, reglementări similare se pot aplica nu numai în orașul Viena, ci și în alte landuri federale și municipalități austriece.

Un muc de țigară aruncat pe geam poate aduce probleme serioase în Austria

În Austria, gestul iresponsabil de a arunca gunoiul pe fereastră este pedepsit cu strictețe, întrucât poate pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Anumite obiecte aruncate prin geam pot speria șoferii. Acest lucru poate duce la ieșirea mașinii de pe șosea sau chiar la un accident rutier. În astfel de cazuri, șoferii se pot confrunta, de asemenea, cu cereri de despăgubire.

Consecințele aruncării mucurilor de țigară încă aprinse pe geamul mașinii pot fi și mai grave. Un muc încă aprins poate provoca un incendiu.

Conform interpretării ÖAMTC, în cazul în care un incendiu este provocat din neglijență de un muc de țigară aruncat sau dacă există persoane rănite într-un accident cauzat de incendiu, ar putea fi posibilă și formularea unor acuzații penale pentru provocarea unui incendiu.