Prima pagină » Știri externe » Șoferii trebuie să fie atenți: un gest făcut din mașină poate costa 1.000 de euro

Șoferii trebuie să fie atenți: un gest făcut din mașină poate costa 1.000 de euro

Un gest aparent banal făcut la volan îi poate costa scump pe șoferii din Austria. Aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii este sancționată, iar în Viena amenda poate ajunge până la 1.000 de euro.
Șoferii trebuie să fie atenți: un gest făcut din mașină poate costa 1.000 de euro
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 07:16, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să păstreze deșeurile în mașină până la următoarea zonă de odihnă, unde pot arunca gunoiul în mod corespunzător.

În Viena, aruncarea oricărui obict pe fereastră poate fi amendată chiar și cu 1.000 de euro., conform Fenix Magazin.

Conform legislației austriece, nici măcar deșeurile organice, aparent naturale, nu au voie să ajungă pe carosabil sau pe acostamente.

Clubul Austriac al Automobilistilor, Motocicliștilor și Turistilor (ÖAMTC) avertizează șoferii că încălcarea regulilor de circulație prin murdărirea intenționată a drumului se sancționează cu amendă.

Arunci asta pe geamul mașinii? Amenda poate ajunge la 1.000 de euro

Așadar, oricine aruncă ceva pe geamul mașinii în timp ce conduce în Austria riscă mult mai mult decât simple priviri dezaprobatoare sau jigniri din partea celorlalți participanți la trafic.

La Viena, amenda poate fi deosebit de mare.

Conform Legii privind curățenia orașului Viena, oricine poluează străzile vieneze utilizate pentru transportul public sau spațiile verzi accesibile publicului poate primi o amendă administrativă de până la 1.000 de euro.

Conform interpretării ÖAMTC, reglementări similare se pot aplica nu numai în orașul Viena, ci și în alte landuri federale și municipalități austriece.

Un muc de țigară aruncat pe geam poate aduce probleme serioase în Austria

În Austria, gestul iresponsabil de a arunca gunoiul pe fereastră este pedepsit cu strictețe, întrucât poate pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Anumite obiecte aruncate prin geam pot speria șoferii. Acest lucru poate duce la ieșirea mașinii de pe șosea sau chiar la un accident rutier. În astfel de cazuri, șoferii se pot confrunta, de asemenea, cu cereri de despăgubire.

Consecințele aruncării mucurilor de țigară încă aprinse pe geamul mașinii pot fi și mai grave. Un muc încă aprins poate provoca un incendiu.

Conform interpretării ÖAMTC, în cazul în care un incendiu este provocat din neglijență de un muc de țigară aruncat sau dacă există persoane rănite într-un accident cauzat de incendiu, ar putea fi posibilă și formularea unor acuzații penale pentru provocarea unui incendiu.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
Motivul bizar pentru care US Open a acordat cea mai mare amendă la această ediție: 20.000 de dolari
GSP.ro
Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”
Gandul
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Cancan
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
11 ani de chimioterapie pentru un cancer care nu exista. Descoperirea care i-a schimbat viața
CSID
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia