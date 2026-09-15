Pâinea de 60 de dolari pentru care oamenii stau la coadă în New York. De ce costă atât de mult

Brutăria „Rye”, deschisă în cartierul SoHo din New York, a atras atenția în ultimele zile datorită unui produs cu un preț neobișnuit chiar și pentru unul dintre cele mai scumpe orașe ale lumii, potrivit publicației Der Spiegel.

Este vorba despre o pâine de secară cu maia, cu o greutate de aproximativ 1,5 kilograme, comercializată cu 60 de dolari bucata. În ciuda prețului, oamenii stau la coadă pentru a o cumpăra.

Brutăria a fost fondată de austriacul Martin Auer, a cărui familie deține la Graz o afacere ajunsă la a treia generație și care numără peste 40 de unități.

Familia a decis să ducă la New York produsul pe care îl consideră una dintre specialitățile sale. Pâinea este servită și sub formă de felii cu diferite toppinguri, printre care icre de pește, cremă de ciocolată sau unt cu arpagic.

De ce costă pâinea 60 de dolari

Reprezentanții afacerii spun că înțeleg reacțiile provocate de preț, dar susțin că acesta trebuie privit și în contextul costurilor foarte ridicate din New York.

Tim Auer, fiul fondatorului, a arătat că o mare parte dintre criticile legate de preț provin de la persoane care nu locuiesc în metropola americană. El a invocat costurile extrem de mari din New York și, în special, din zona în care funcționează brutăria.

Un alt argument este legat de ingredientele folosite: toate materiile prime necesare pentru pâine sunt importate, ceea ce contribuie la costul final al produsului.

Scumpă chiar și după standardele New Yorkului

Prețul de 60 de dolari rămâne însă unul foarte ridicat chiar și raportat la piața locală.

O pâine obișnuită poate fi cumpărată în New York cu doar câțiva dolari, iar sortimentele artizanale cu maia se găsesc în numeroase brutării la prețuri mai mici de 20 de dolari. Produsul de la „Rye” ajunge astfel să coste de cel puțin trei ori mai mult decât multe dintre alternativele artizanale disponibile în oraș.

Pentru un turist din România, diferența este și mai spectaculoasă: cei 60 de dolari înseamnă, orientativ, aproximativ 260 de lei. Astfel, o singură pâine ajunge să coste cât câteva zeci de pâini obișnuite cumpărate dintr-un supermarket românesc.

Prețul controversat nu pare însă să-i descurajeze pe curioși, iar cozile formate la brutăria din SoHo au transformat pâinea cu maia într-unul dintre produsele neobișnuite care atrag atenția în New York.