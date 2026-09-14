A murit Bob Mackie, creatorul ținutelor extravagante purtate de Cher și alte vedete

Anunțul a fost făcut de echipa sa pe paginile de socializare.

„Cu inima îndurerată vă anunțăm că domnul Bob Mackie a încetat din viață astăzi. Și-a trăit cei 87 de ani la maximum, împlinindu-și visul de a fi designer de modă și costume, ceea ce a fost tot ce și-a dorit vreodată să facă. Geniul său și creațiile sale extraordinare vor dăinui pentru totdeauna, continuând să aducă frumusețe în această lume”, se arată în anunț.

Mackie a fost unul dintre cei mai cunoscuți creatori de costume de la Hollywood, fiind cunoscut mai ales pentru colaborările sale de-a lungul anilor cu Cher, scrie People.

El a lucrat cu zeci de vedete, printre care Carol Burnett, Tina Turner, Barbra Streisand, Diana Ross, Liza Minnelli, Ann-Margret și Bette Midler.

Inspirația i-a venit din filme

Mackie s-a născut în 1939, în suburbiile orașului Los Angeles. Părinții săi s-au separat când el avea 2 ani, iar designerul a fost crescut în principal de bunicii săi, care i-au cultivat dragostea pentru artă.

Inspirația i-a venit însă din filme.

„Stăteam în sala de cinema complet fascinat, urmărindu-le pe Betty Grable și Rita Hayworth. Apoi mă duceam acasă și desenam ce văzusem”, își amintea el într-o conversație din 1994 cu revista People.

Talentul său la desen i-a adus un loc de muncă în industria divertismentului, unde realiza schițe pentru creatorii de costume. Marea șansă a venit când actrița și cântăreața Mitzi Gaynor l-a angajat să creeze costume pentru spectacolele sale din Las Vegas.

Ulterior, Mackie a creat costume pentru emisiunile speciale de televiziune ale lui Gaynor și a câștigat premii Emmy pentru spectacolele sale din 1976 și 1978.

Colaborarea cu Cher

Colaborarea lui Mackie cu Cher a devenit legendară, iar ținutele create pentru cântăreață au devenit unele dintre cele mai recognoscibile creații ale sale.

„Nimănui nu i se permitea nici măcar să creeze o rochie cu gât halter până când Cher a început să le poarte în emisiunea Sonny & Cher, iar apoi, dintr-o dată, au apărut în colecțiile tuturor”, declara Mackie.

În 1986, Cher a purtat una dintre cele mai extravagante creații ale designerului la gala premiilor Oscar. Ținuta, care lăsa o mare parte din piele la vedere și era împodobită cu paiete, a fost completată de o pălărie gigantică decorată cu pene și a devenit una dintre aparițiile emblematice ale cântăreței.