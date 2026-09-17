Fundația Olenei Zelenska, lovită de atacurile rusești. Depozitul cu ajutoare umanitare, distrus

„Depozitul nostru din Kiev a fost complet distrus în urma unui atac rusesc. A ars din temelii. Cel mai important este că nimeni nu a fost rănit. Mulțumim echipelor Serviciului de Urgență al Ucrainei care au intervenit la fața locului pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă”, se arată în mesajul publicat de reprezentanții fundației, pe Facebook.

Potrivit Fundației, în depozit erau stocate ajutoare umanitare care urmau să ajungă la copii, familii, dar și instituții din diverse regiuni ale Ucrainei, în funcție de nevoi.

Potrivit serviciului de presă al fundației, printre bunurile distruse se aflau generatoare, aparate electrocasnice, laptopuri, tablete, cititoare electronice și echipamente medicale.