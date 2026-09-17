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Fundația Olenei Zelenska, lovită de atacurile rusești. Depozitul cu ajutoare umanitare, distrus

Depozit ce aparținea Fundației Olena Zelenska, a fost complet distrus în urma unui atac rusesc desfășurat, miercuri dimineață. Ulterior, reprezentanții fundației primei doamne a Ucrainei au postat fotografii cu distrugerile create.
Fundația Olenei Zelenska, lovită de atacurile rusești. Depozitul cu ajutoare umanitare, distrus
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Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
17 sept. 2026, 07:01, Știri externe
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„Depozitul nostru din Kiev a fost complet distrus în urma unui atac rusesc. A ars din temelii. Cel mai important este că nimeni nu a fost rănit. Mulțumim echipelor Serviciului de Urgență al Ucrainei care au intervenit la fața locului pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă”, se arată în mesajul publicat de reprezentanții fundației, pe Facebook.

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Potrivit Fundației, în depozit erau stocate ajutoare umanitare care urmau să ajungă la copii, familii, dar și instituții din diverse regiuni ale Ucrainei, în funcție de nevoi.

Potrivit serviciului de presă al fundației, printre bunurile distruse se aflau generatoare, aparate electrocasnice, laptopuri, tablete, cititoare electronice și echipamente medicale.

Scopul ajutoarelor umanitare era sprijinirea educației copiilor, a activității școlilor și spitalelor, dar și sprijinirea familiilor din diverse regiuni ale Ucrainei.

Tot miercuri, depozitul casei de producție „Kvartal 95”, cofondată de actualul președinte ucrainean Volodimir Zelenski, a fost lovit, miercuri, de rone rusești cu propulsie. În depozit erau stocate zeci de elemente de recuzită, care au fost distruse în atac.

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