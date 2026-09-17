Milioane de vaccinuri antirabice vor cădea din cer în SUA

Începând din 1995, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) coordonează un Program național de gestionare a rabiei, în colaborare cu departamentele statale și federale, cercetătorii universitari și alte organizații, potrivit Popular Science.

După peste 30 de ani de eforturi, una dintre cele mai apreciate metode de combatere a rabiei constă în amplasarea periodică a momelilor cu vaccin oral împotriva rabiei (ORV) în zone cu faună sălbatică selectate strategic, iar cea mai simplă metodă pentru a amplasa milioanele de blocuri cu momeală – un fel de batoane ce conțin doza de vaccin oral – este aruncarea lor din cer.

Luna viitoare, departamentul agriculturii va începe să arunce din nou, în statele din sud-est, batoanele acoperite cu făină de pește. Aceste pachete mici și comestibile sunt create special pentru a fi mâncate de ratoni, coioți și vulpi cenușii.

Momelile vor fi aruncate în Virginia, Carolina de Nord, Tennessee, Georgia și Alabama.

„Obiectivul este de a preveni răspândirea spre vest a rabiei la ratoni prin crearea unei bariere continue de vaccinare care să rămână în fața apariției rabiei pe teritoriu”, a declarat recent un purtător de cuvânt al USDA pentru FOX Carolina News.

Aria de acoperire se va extinde în următorii ani

Reprezentantul a adăugat că, deși aria de distribuție nu include în prezent Carolina de Sud, autoritățile sunt „foarte aproape de a stabili o zonă de distribuire în regiunile din Carolina de Sud care se învecinează cu Carolina de Nord și Georgia în următorii câțiva ani”.

Dacă totul decurge conform planului, aria de acoperire geografică a Programului SUA de Gestionare a Rabiei se va reduce în timp, pe măsură ce boala va fi eliminată la nivel regional.

Până atunci, oricine intră accidental în contact cu o bucată de momeală nu trebuie să-și facă griji cu privire la contractarea bolii. Vaccinul din interiorul fiecărei bucăți de momeală s-a dovedit a fi sigur pentru peste 60 de specii de animale, inclusiv pisici și câini.

Totuși, autoritatea îi sfătuiește pe cetățeni ca, în cazul în care găsesc o astfel de doză de vaccin oral, să o ignore sau, în cazul în care se gândesc să o mute, să poarte mănuși.