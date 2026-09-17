Speculații despre sănătatea lui Xi Jinping: Președintele chinez ar fi suferit un AVC. Informațiile, neconfirmate de oficiali

Wanjun Xie, un dizident chinez, a susținut într-o postare pe X că Xi Jinping a leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi, notează Nation Thailand.

Informația nu a fost confirmată de oficiali

Xie a spus ulterior că președintele chinez a suferit un accident vascular cerebral ischemic sever. Nu a existat nicio informație credibilă care să susțină afirmația, iar postarea a primit o notă comunitară pe X, semnalând-o ca fiind inconsistentă cu faptele.

Itinerariul publicat de China plasează plecarea lui Xi în ultima zi a vizitei sale anunțate la summit. Programul nu susține sugestiile conform cărora și-ar fi întrerupt în mod neașteptat șederea. Cu toate acestea, nu poate stabili starea sa medicală după întoarcerea la Beijing.

Xie a susținut că, după ce s-a întors în China, președintele chinez a fost transportat de la aeroportul din Beijing cu un elicopter militar la Spitalul General al Armatei Populare de Eliberare, cunoscut în mod obișnuit sub numele de Spitalul 301.

Președintele chinez ar fi suferit un AVC

Xie a mai susținut că o echipă de experți l-a diagnosticat pe Xi cu un accident vascular cerebral ischemic. Conform relatării sale, Xi a ales să se întoarcă la Beijing în loc să se interneze în spitalul din India, ceea ce l-a făcut să piardă o perioadă critică de tratament. Nici diagnosticul, nici pretinsa întârziere a tratamentului său nu au fost confirmate.

Xie a sugerat, de asemenea, că presupusa boală ar putea afecta o posibilă vizită a lui Xi în Statele Unite la sfârșitul lunii septembrie. Nici această informație nu a fost confirmată.

Până joi, nicio sursă oficială chineză sau indiană nu confirmase că Xi a leșinat, a suferit un accident vascular cerebral sau a fost spitalizat.. Beijingul nu emisese niciun anunț care să identifice un diagnostic de accident vascular cerebral sau să confirme internarea sa la Spitalul 301, în urma vizitei în India.

Nu se cunoaște starea de sănătate a lui Xi Jinping

Absența unui anunț oficial nu poate, în sine, stabili dacă Xi a avut o urgență medicală privată. De asemenea, relatările oficiale de călătorie nu oferă nicio evaluare independentă a stării sale de sănătate după sosirea sa la Beijing.

Acuzațiile lui Xie includ un diagnostic specific, transport de urgență, decizii privind tratamentul și posibile consecințe pentru călătoriile viitoare. Relatarea sa nu a fost însoțită de dosare medicale, declarații de spital sau alte documente verificabile independent pentru a susține aceste afirmații.