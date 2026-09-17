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Modificarea de pe față care anunță un AVC sau un infarct chiar dacă ai analizele bune

O simplă privire în oglindă îți poate salva viața înainte ca inima sau creierul să cedeze. Oamenii de știință au descoperit că apariția unor mici pete galbene pe pleoape este un semnal de alarmă critic pentru starea vaselor de sânge, apărut cu luni bune înainte de producerea unei tragedii.
Modificarea de pe față care anunță un AVC sau un infarct chiar dacă ai analizele bune
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 10:06, Ştiinţă-Sănătate
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Modificările subtile de pe față, pe care majoritatea oamenilor le ignoră sau le consideră simple imperfecțiuni estetice, pot ascunde un pericol mortal.

O cercetare de amploare făcută de Universitatea Stanford arată că un detaliu vizibil în zona ochilor poate prevesti un infarct sau un accident vascular cerebral. Se poate întâmpla chiar și atunci când analizele de sânge ies perfecte, conform presei din Polonia.

Depozitele galbene de grăsime de pe pleoape, cunoscute sub numele de xantelasmă, apar prin acumularea de colesterol în celulele sistemului imunitar.

Semnul de pe pleoape care îți dă de știre că inima e în pericol: Ce ascund petele galbene din jurul ochilor

În urma analizei datelor medicale a peste 36.000 de pacienți, cercetătorii au descoperit că persoanele afectate prezintă un risc drastic mai mare de afecțiuni cardiovasculare grave.

Ceea ce a surprins comunitatea științifică este că acest pericol rămâne la fel de ridicat chiar și la pacienții cu un nivel normal de lipide în sânge. În plus, riscul de a suferi un atac ischemic tranzitoriu (mini-AVC) s-a dovedit a fi de trei ori mai mare în cazul celor cu xantelasmă (0,6% față de 0,19%).

Deși aceste formațiuni nu provoacă direct cheaguri de sânge, ele reprezintă un indicator extern al unor procese patologice profunde din artere. Medicii recomandă oricărei persoane care observă astfel de pete pe față să consulte imediat un cardiolog.

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