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Un „eveniment unic la un secol”: O sondă NASA a descoperit un nou crater pe Lună

Un cercetător american a descoperit un crater masiv format recent pe suprafața Lunii, grație imaginilor surprinse de o sondă NASA. Oamenii de știință numesc acest tip de descoperiri drept un „eveniment care se întâmplă doar o dată la un secol”.
Un „eveniment unic la un secol”: O sondă NASA a descoperit un nou crater pe Lună
Sursa foto: Captură video / X
Ioana Târziu
17 sept. 2026, 09:00, Ştiinţă-Sănătate
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Craterul a fost numit „McGetchin”, în semn de omagiu adus celebrului geofizician lunar Tom McGetchin.

Conform AFP, se crede că acest crater cu diametrul de 222 de metri a fost cauzat de impactul unei comete sau al unui asteroid asupra suprafeței lunare, în primăvara anului 2024, explică NASA.

O descoperire aproape întâmplătoare

Descoperirea a fost aproape întâmplătoare, realizată de un cercetător american, care lucra cu date de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, o sondă NASA care studiază Luna din 2009.

Craterul apare în imagini ca o pată luminoasă înconjurată de un halou întunecat. Mai mult, s-a dovedit a fi cel mai mare crater nou format identificat vreodată în sistemul nostru solar, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Science Advances.

Observarea aproape în timp real a formării unui astfel de crater și monitorizarea evoluției sale ar putea duce la o mai bună înțelegere a geologiei complexe a corpului ceresc, potrivit sursei.

Format de coliziunea unui obiect de dimensiunea unui bloc

Conform estimărilor cercetătorilor, noul crater a fost cauzat de un obiect de dimensiunea unei clădiri cu trei până la șase etaje.

Spre deosebire de Pământ, Luna nu are atmosferă. Prin urmare, meteoroizii, asteroizii și alte resturi spațiale nu sunt nici încetinite, nici arse înainte de a ajunge la suprafață, mai arată sursa citată.

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