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Planeta Mercur s-ar putea micșora mai repede decât se așteptau oamenii de știință. Care este motivul

Oamenii de știință de la Institutul de Cercetări Spațiale al Centrului Aerospațial German au raportat joi că micșorarea planetei Mercur ar putea fi cu 30% mai mare decât se credea anterior. Planeta pierde în diametru până la 23 de kilometri, un lucru semnificativ pentru această planetă mică.
Planeta Mercur s-ar putea micșora mai repede decât se așteptau oamenii de știință. Care este motivul
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
10 sept. 2026, 17:03, Ştiinţă-Sănătate
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Mercur are un diametru de abia 4.900 de kilometri.

Micșorarea planetei ar putea fi mai drastică

Suprafața rugoasă a planetei, remodelată continuu de resturile aruncate din craterele de impact, ar fi putut ascunde adevărata amploare a pierderii, potrivit cercetătorilor ale căror descoperiri apar în revista Geophysical Research Letters.

Conform AP, vestea vine la o săptămână după ce două nave spațiale europene și japoneze și-au abandonat platforma de croazieră și au avansat spre Mercur. Cunoscute sub numele de BepiColombo, navele conectate sunt așteptate să intre pe orbita din jurul lui Mercur în noiembrie. Ulterior, acestea se vor separa pentru o supraveghere mai completă.

De ce pierde Mercur în diametru

Instrumentul laser al lui BepiColombo ar trebui să confirme cât de mult se micșorează Mercur, ca urmare a răcirii interne, a declarat Gaku Nishiyama, autorul principal al studiului care participă la misiunea spațială.

Micșorarea ar putea fi chiar mai mare decât estimează echipa sa pe baza măsurătorilor efectuate de sonda spațială Messenger a NASA în anii 2010. Doar o altă sondă spațială a vizitat vreodată Mercur, Mariner 10 a NASA în anii 1970, potrivit sursei citate.

Cea mai mică planetă din sistemul nostru solar s-a micșorat de la formarea sa, acum 4,5 miliarde de ani. Nucleul său fierbinte de fier se răcește și se contractă odată cu mantaua și scoarța, strângând suprafața ca o centură pentru a se potrivi noului său sine mai subțire, mai arată sursa citată.

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