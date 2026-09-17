Persoanele cu ADHD ar putea avea o creștere cu aproape 50% a problemelor intestinale

Cercetătorii au analizat peste 9.000 de înregistrări și au inclus 23 de studii.

ADHD-ul, asociat cu aproape fiecare simptom analizat

Aceștia au descoperit că ADHD a fost asociat cu o probabilitate mai mare de apariție a fiecărui simptom gastrointestinal examinat. Ele includ sindromul de intestin iritabil, constipația, durerile abdominale, diareea, indigestia și encoprezia.

„Aproape fiecare simptom intestinal pe care l-am analizat părea să fie asociat cu ADHD”, a declarat co-autoarea principală a studiului, Sarah Blake, conform Euronews.

Cercetătorii au descoperit o creștere cu 48% a probabilității de a prezenta simptome gastrointestinale în general în rândul persoanelor cu ADHD. Asocierea a fost deosebit de puternică în cazul constipației, unde probabilitatea a fost aproape de două ori mai mare. În cazul encoprezei, pierderea controlului intestinal, aceasta a fost de peste patru ori mai mare.

Problemele gastrointestinale nu sunt provocate în sine de ADHD

Cercetătorii spun că există mai multe explicații posibile, dar studiul nu stabilește că ADHD-ul în sine provoacă probleme gastrointestinale.

O posibilitate este comportamentul. Instabilitatea emoțională și sensibilitatea crescută la stres, ambele asociate cu ADHD, pot afecta sensibilitatea intestinală și pot contribui la durerile abdominale funcționale. Tiparele alimentare neregulate, mesele omise și mâncatul excesiv pot influența, de asemenea, simptome precum indigestia, balonarea, constipația și durerile abdominale.

Sensibilitățile senzoriale legate de alimente ar putea juca și ele un rol. Persoanele cu ADHD pot prezenta diferențe de sensibilitate la texturile și mirosurile alimentelor, ceea ce ar putea contribui la diete selective, cu conținut scăzut de fibre, care ar putea afecta obiceiurile intestinale.

Unele medicamente pot influența apariția simptomelor

Medicația ar putea fi un alt factor care contribuie la acest fenomen. Stimulentele precum metilfenidatul sunt cunoscute pentru efectele lor secundare, inclusiv suprimarea apetitului, dureri abdominale, greață și constipație. Tulburările de somn, care sunt frecvente în rândul persoanelor cu ADHD, pot juca și ele un rol.

Cercetătorii evidențiază, de asemenea, microbiomul intestinal ca o posibilă cale biologică.

Cercetări anterioare au identificat diferențe în compoziția microbiană intestinală între adulții cu ADHD și grupul de control neurotipic. Alte studii au asociat modificările microbiomului intestinal cu simptomele gastrointestinale.

O ipoteză este că aceste diferențe ar putea influența inflamația și comunicarea dintre intestin și creier. Factorii genetici ar putea, de asemenea, să contribuie.

„Nu putem spune încă faptul că ADHD cauzează aceste probleme intestinale sau ce anume determină legătura. Însă, modelul este suficient de izbitor pentru a merita atenție”, a declarat Saran Shantikumar, profesor asociat clinic, conform sursei citate.