Copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi pe social media. Ce reguli propune UE

Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor putea avea acces la conturi pe platformele de social media. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani, EU KIDS Act prevede conturi speciale, create și supravegheate de părinți.

Aceste „mini-conturi” vor avea funcții limitate și măsuri de protecție suplimentare, inclusiv limitarea contactelor sociale și a timpului petrecut pe platforme.

De la vârsta de 15 ani, minorii ar putea să își creeze propriile conturi, fără acordul prealabil al părinților. În cazul copiilor cu vârste între 3 și 13 ani, accesul la servicii de partajare video ar urma să fie permis doar prin conturi gestionate de părinți și prin servicii concepute special pentru copii.

EU KIDS Act introduce reguli de siguranță pentru social media și inteligența artificială

Propunerea EU KIDS Act introduce și principiul „siguranței prin proiectare”. Platformele care oferă servicii utilizate de minori, inclusiv rețele sociale, platforme video, jocuri online și chatboturi cu inteligență artificială, vor trebui să demonstreze că acestea sunt adaptate vârstei și nu prezintă riscuri nejustificate pentru copii.

Printre măsurile propuse se numără interzicerea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită a conținutului, notificările în timpul orelor de somn și mecanismele de recompensare care încurajează utilizarea excesivă.

Platformele ar trebui, de asemenea, să limiteze contactele nesolicitate din partea străinilor și să ofere minorilor instrumente simple pentru blocarea sau dezactivarea altor utilizatori.

Profilurile minorilor ar urma să fie private în mod implicit, iar accesul la geolocație, cameră și microfon să fie dezactivat. Sistemele de recomandare ar trebui să ofere copiilor mai mult control asupra conținutului afișat.

Verificarea vârstei, cu protejarea datelor personale

Un alt element important al EU KIDS Act este verificarea vârstei. Platformele și magazinele de aplicații vor trebui să utilizeze mecanisme de age assurance pentru a stabili dacă utilizatorii respectă limitele de vârstă.

Comisia Europeană susține utilizarea unor instrumente care să permită verificarea vârstei fără transmiterea către platforme a documentelor de identitate sau a datelor biometrice. Potrivit Comisiei, soluțiile de verificare ar trebui să transmită platformei doar informația necesară privind îndeplinirea pragului de vârstă.

Pentru conturile existente, platformele vor putea estima vârsta utilizatorului pe baza unor indicatori precum data creării contului sau anumite informații asociate acestuia.

EU KIDS Act schimbă responsabilitatea platformelor

Propunerea schimbă și modul în care este stabilită responsabilitatea pentru siguranța minorilor. În cazul platformelor online foarte mari, furnizorii vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt „sigure prin proiectare”.

Aceste companii vor trebui să prezinte Comisiei Europene un plan de conformitate, care va fi analizat și de auditori independenți. Pentru cazurile de neconformitate, proiectul prevede proceduri accelerate de aplicare a regulilor, cu obiectivul ca investigațiile Comisiei să fie finalizate în termen de 90 de zile.

Propunerea EU KIDS Act a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, care vor trebui să o examineze în cadrul procedurii legislative. Prin urmare, regulile prezentate de Comisie sunt în acest moment o propunere legislativă și nu reprezintă încă norme aplicabile în toate statele membre.