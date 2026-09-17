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Polonia închide temporar două aeroporturi și își activează apărarea aeriană din cauza atacurilor Rusiei asupra Ucrainei

Polonia a închis temporar, joi, aeroporturile din Lublin și Rzeszów și a pus în stare de pregătire sistemele de apărare antiaeriană și de supraveghere radar, în contextul unor noi atacuri lansate de Rusia asupra vestului Ucrainei.
Polonia închide temporar două aeroporturi și își activează apărarea aeriană din cauza atacurilor Rusiei asupra Ucrainei
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
17 sept. 2026, 13:29, Știri externe
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Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană a anunțat că aeroporturile din Lublin și Rzeszów au fost închise temporar din cauza operațiunilor desfășurate de aviația militară, transmite Sky News.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a explicat că măsurile au fost luate în contextul atacurilor efectuate de Federația Rusă cu drone cu propulsie reactivă împotriva unor obiective din vestul Ucrainei.

Sistemele terestre de apărare antiaeriană și cele de recunoaștere radar au fost trecute, de asemenea, într-un nivel ridicat de pregătire.

Autoritățile militare poloneze au precizat că operațiunea are caracter preventiv și urmărește protejarea spațiului aerian al țării, în special în regiunile aflate în apropierea zonelor ucrainene vizate de atacurile rusești.

A treia mobilizare din această săptămână

Nu este pentru prima dată în ultimele zile când Polonia recurge la astfel de măsuri. Potrivit Sky News, este a treia activare a apărării aeriene poloneze în această săptămână ca răspuns la atacurile Rusiei asupra Ucrainei.

Poziția geografică a celor două aeroporturi explică nivelul ridicat de precauție. Lublin se află în estul Poloniei, iar Rzeszów, în sud-est, relativ aproape de frontiera ucraineană. Aeroportul Rzeszów-Jasionka a căpătat, după declanșarea invaziei ruse pe scară largă, o importanță deosebită pentru transporturile și deplasările către Ucraina.

Măsurile de joi intervin după ce, în weekend, un atac rusesc a vizat o linie feroviară din Ucraina situată în apropierea frontierei poloneze. Lovitura a afectat trenul care circula în urma unei garnituri în care se aflau diplomați și oficiali europeni, printre care și fostul premier britanic Boris Johnson.

Prin mobilizarea aviației și trecerea sistemelor antiaeriene în stare de pregătire, autoritățile de la Varșovia urmăresc să poată reacționa rapid în eventualitatea în care drone sau alte mijloace aeriene folosite în atacurile asupra Ucrainei s-ar apropia de spațiul aerian polonez.

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