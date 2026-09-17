Un avion F-15 al Arabiei Saudite ar fi fost doborât în Yemen. Rebelii Houthi au publicat imaginile epavei

Organizația rebelă Houthi a publicat miercuri o înregistrare video în care susține că prezintă un avion de luptă F-15 saudit doborât în Yemen, în timp ce gruparea își extinde ofensiva și exercită presiuni suplimentare asupra Arabiei Saudite, transmite CNN.

Potrivit declarației Houthi, aeronava ar fi fost lovită de o rachetă sol-aer produsă local, în timp ce desfășura ceea ce gruparea descrie drept „operațiuni ostile” deasupra provinciei Marib, din centrul-vestul Yemenului. Informația nu a fost însă confirmată independent.

CNN precizează că nu a putut verifica autenticitatea imaginilor și nici localiza exact zona în care acestea ar fi fost filmate. Autoritățile saudite nu au făcut, până la momentul publicării informației, un comentariu oficial privind presupusa pierdere a avionului.

#BREAKING: Houthi Sources have Released the Visuals of Saudi F-15A (Tail No 5529) after it was Shot Down while Carrying Airstrikes over Yemen. 🇾🇪🇸🇦 pic.twitter.com/W80h0UCxIb — Armed Forces Update (@ArmedUpdat1947) September 16, 2026

Imaginile publicate de rebelii Houthi

În înregistrarea distribuită de organizația rebelă apare o imagine în care o rachetă pare să lovească un avion de luptă. Ulterior, filmarea prezintă mai mulți membri ai grupării inspectând ceea ce arată ca o epavă a unei aeronave într-o zonă deșertică. La un moment dat, aceștia ridică o piesă care ar putea să provină din partea din spate a avionului. Pe aceasta se poate observa un însemn cu steagul Arabiei Saudite și numărul de identificare 5539.

Cedric Leighton, analist militar al CNN și colonel în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA, a declarat că marcajele vizibile în imagini sunt compatibile cu cele folosite pe avioanele F-15 ale Arabiei Saudite. Acest lucru nu confirmă însă că aeronava din filmare este un F-15 saudit și nici că a fost doborâtă în circumstanțele descrise de gruparea Houthi.

Un avion de luptă construit în SUA

F-15SA este una dintre cele mai moderne variante ale avionului de luptă F-15 operat de Arabia Saudită. F-15 este un avion de luptă american cu două motoare, aflat în serviciul Forțelor Aeriene ale SUA din 1976. Varianta saudită F-15SA este derivată din F-15E Strike Eagle, un model conceput pentru misiuni de luptă și atac la sol. F-15E a intrat în luptă pentru prima dată în timpul operațiunii americane Desert Storm, în 1991.

Arabia Saudită a primit ultimul său contract pentru avioane Boeing F-15 în decembrie 2020, potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene ale SUA. Dacă doborârea aeronavei saudite va fi confirmată, incidentul ar avea o semnificație importantă. Ar fi doar a doua situație din actualul război în care un avion F-15 construit în SUA ar fi doborât de focul inamic.