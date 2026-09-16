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Arabia Saudită susține că a doborât o dronă a rebelilor Houthi care se îndrepta spre Mecca. „Este o linie roșie”

Apărarea antiaeriană saudită a interceptat și distrus o dronă lansată de rebelii Houthi înainte ca aceasta să intre în spațiul aerian restricționat deasupra orașului Mecca, potrivit coaliției conduse de Arabia Saudită.
Arabia Saudită susține că a doborât o dronă a rebelilor Houthi care se îndrepta spre Mecca. „Este o linie roșie”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
16 sept. 2026, 07:25, Știri externe
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Incidentul are loc într-un moment de escaladare a atacurilor Houthi asupra teritoriului saudit și reprezintă, potrivit coaliției, a doua tentativă de a lovi zona Meccăi din 2017, anunță Reuters.

Drona a fost interceptată la sud de Mecca

Drona a fost detectată și distrusă marți seara, la sud de Mecca, înainte să pătrundă în zona aeriană restricționată a orașului. Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, Turki al-Malki, a declarat că securitatea celor două mari locuri sfinte ale islamului și a pelerinilor reprezintă o „linie roșie”.

Autoritățile saudite au emis marți alerte de securitate în mai multe zone ale țării, inclusiv în Mecca. Mecca este cel mai sfânt oraș al islamului și unul dintre principalele locuri de pelerinaj pentru musulmani din întreaga lume.

Credincioși musulmani se roagă în jurul Kaabei, în incinta Masjid al-Haram din Mecca, Arabia Saudită.Foto: Ismael Adnan Yaqoob / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Rebelii Houthi neagă că au vizat Mecca

Afirmația Arabiei Saudite privind destinația dronei nu a fost confirmată independent. Un reprezentant Houthi a respins acuzația că gruparea ar fi urmărit să atace Mecca sau alte locuri sfinte. Potrivit acestuia, acuzațiile saudite sunt false. Prin urmare, informația potrivit căreia drona avea ca țintă Mecca trebuie atribuită autorităților saudite și coaliției militare care luptă împotriva Houthi.

A doua tentativă reclamată de Arabia Saudită

Al-Malki a descris incidentul drept a doua tentativă Houthi de a viza Mecca. Prima s-ar fi produs în iulie 2017, când Arabia Saudită a afirmat că un rachetă balistică lansată de Houthi se îndrepta spre orașul sfânt. Incidentul actual este însă unul diferit, fiind vorba despre o dronă care a fost interceptată înainte de a intra în spațiul aerian restricționat.

Atacurile asupra Arabiei Saudite s-au intensificat

Incidentul vine după o săptămână de atacuri atribuite rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite. Gruparea, care controlează o parte importantă a coastei yemenite la Marea Roșie, a revendicat mai multe atacuri asupra teritoriului saudit, inclusiv asupra unei baze aeriene.

Luni, atacurile asupra unor obiective din sudul Arabiei Saudite au rănit 13 civili, potrivit autorităților saudite. Houthi au prezentat aceste operațiuni drept represalii pentru atacurile saudite asupra Yemenului.

Conflictul are și o componentă economică importantă.

Controlul Houthi asupra unor zone de coastă din Yemen, în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, pune presiune asupra rutelor maritime și asupra exporturilor de petrol ale Arabiei Saudite.

Acestea au devenit cu atât mai importante după reducerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, care a obligat Arabia Saudită să se bazeze mai mult pe rutele alternative către Marea Roșie. Pentru moment, autoritățile saudite susțin că drona nu a reușit să intre în spațiul aerian restricționat al Meccăi.

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