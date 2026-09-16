Deputații americani votează pentru retragerea trupelor SUA din confruntările cu Iranul. Șapte republicani s-au alăturat democraților

Deputații americani i-au cerut președintelui Donald Trump să retragă forțele SUA implicate în confruntările cu Iranul, dacă acțiunile militare nu au acordul Congresului. Măsura nu înseamnă însă o retragere imediată a trupelor, fiind necesari și alți pași în Congres înainte ca aceasta să poată produce efecte.

Rezoluția a fost adoptată cu 220 de voturi pentru și 204 împotrivă. Este pentru a treia oară când Camera Reprezentanților încearcă să limiteze implicarea militară a SUA în Iran, însă de această dată numărul republicanilor care au votat în favoarea inițiativei a crescut, potrivit CBS News.

Șapte republicani au votat alături de democrați, față de numai patru la voturile precedente.

Excepție pentru apărarea bazelor americane

Măsura, inițiată de democratul Seth Moulton, îi cere președintelui să retragă forțele armate ale SUA din ostilitățile împotriva Iranului. Sunt exceptați militarii necesari pentru apărarea bazelor americane sau ale aliaților Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

Votul din Camera Reprezentanților nu îl obligă deocamdată pe Donald Trump să retragă forțele americane. Senatul nu a anunțat dacă va lua în discuție măsura înainte de pauza parlamentară pentru alegerile din noiembrie.

O rezoluție similară, adoptată de Cameră în iulie, nu a mai fost supusă votului în Senat.

Războiul a costat SUA aproximativ 38 de miliarde de dolari

Conflictul cu Iranul durează de aproape șapte luni. Administrația Trump nu a prezentat până acum o strategie de ieșire din război, deși președintele estimase inițial că operațiunile vor dura patru sau cinci săptămâni.

Pentagonul a anunțat că Operațiunea „Epic Fury”, denumirea dată atacurilor inițiale împotriva Iranului, s-a încheiat în luna mai. Schimburile de focuri dintre SUA și Iran au continuat însă, iar armistițiul menit să pună capăt războiului s-a destrămat în iulie.

Costurile conflictului sunt în creștere. Biroul pentru Buget al Congresului (CBO), instituția independentă care analizează costurile și impactul bugetar al măsurilor federale, estimează că războiul a costat direct Statele Unite aproximativ 38 de miliarde de dolari între 28 februarie și 1 august.

Republicanii lui Trump cer încă 73 de miliarde de dolari pentru război

Dacă luptele continuă, cheltuielile ar putea ajunge la încă 2-3 miliarde de dolari pe lună, în funcție de amploarea operațiunilor militare.

Republicanii încearcă, în paralel, să obțină până la 73 de miliarde de dolari pentru finanțarea suplimentară a războiului. Banii fac parte dintr-un pachet bugetar mai amplu, care include și fonduri pentru aplicarea SAVE America Act, una dintre prioritățile legislative ale lui Donald Trump, care introduce noi reguli pentru alegerile federale. Camera Reprezentanților a aprobat în iulie cadrul necesar pentru continuarea procedurii, însă pachetul s-a blocat în Senat din cauza disputelor privind componenta electorală.

Transporturile de petrol din regiune sunt în continuare limitate din cauza conflictului, ceea ce menține ridicate prețurile energiei la nivel mondial. Trump își apără strategia și susține că operațiunile americane au slăbit capacitatea militară a Iranului.