Democrații din Congres investighează relația lui Donald Trump Jr. cu un oligarh rus | Ce legătură are nunta din Bahamas

Investigația a fost inițiată de reprezentantul democrat Robert Garcia, principalul democrat din Comisia pentru Supraveghere și Reformă a Camerei Reprezentanților, relatează Kyiv Independent.

Garcia a trimis luni două scrisori, una către Casa Albă și alta către Donald Trump Jr., în care solicită documente și informații despre relația acestuia cu Kremlev.

Democratul spune că orice legătură aparentă cu persoane apropiate cercului lui Vladimir Putin ridică întrebări despre posibile scheme de tip „pay-to-play” și despre riscul infiltrării unor servicii de informații străine în familia președintelui. Acestea sunt preocupările exprimate de Garcia, nu concluzii ale anchetei.

Cine este Umar Kremlev

Umar Kremlev este un om de afaceri rus și președintele Asociației Internaționale de Box (IBA). El are legături publice cu Vladimir Putin și a fost decorat recent de acesta.

Kremlev a intrat în atenția publică americană după o investigație ProPublica, potrivit căreia acesta a suportat costuri de sute de mii de dolari pentru petrecerile organizate după nunta lui Donald Trump Jr. în Bahamas, cum ar fi închirierea unei insule private și un spectacol de artificii.

Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina Trump, au confirmat ulterior că Kremlev a plătit pentru două seri de petreceri organizate după nuntă și au descris contribuția drept un cadou generos din partea unui prieten.

Ce vor să afle democrații

Garcia cere informații despre comunicările dintre Trump Jr., Kremlev și Casa Albă, precum și documente legate de contribuția financiară a omului de afaceri rus.

Democratul vrea să afle și dacă administrația americană sau serviciile de informații au transmis avertismente despre Kremlev și despre relațiile acestuia cu autoritățile ruse.

Investigația are loc înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din SUA. În cazul în care democrații vor prelua controlul Camerei Reprezentanților, ancheta ar putea beneficia de atribuții mai extinse.

În prezent, Garcia, aflat în opoziție, are posibilități limitate de a obliga persoanele vizate să furnizeze documentele solicitate.

Trump Jr. spune că a fost un cadou

Donald Trump Jr. și Bettina Trump au reacționat după apariția informațiilor despre contribuția lui Kremlev și au spus că acesta este un prieten care a oferit cu generozitate două seri de sărbătoare după nuntă.

Cuplul a susținut că gestul nu a avut caracter politic și că nu există motive pentru care să își ceară scuze pentru faptul că au primit sprijinul unui prieten.

Donald Trump a respins, la rândul său, acuzațiile și a spus că nu îl cunoaște pe Kremlev și că acesta nu a plătit nunta fiului său.