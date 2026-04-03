Iran anunță doborârea unui avion militar american, după prăbușirea unei alte aeronave / Donald Trump tace în plină criză

UPDATE 1.17 AM

Președintele american Donald Trump nu va apărea în fața presei pe parcursul zilei, a anunțat Casa Albă, într-un moment tensionat marcat de operațiunile de salvare aflate în desfășurare în Iran, după doborârea avionului american de luptă, F-15, potrivit news.sky.com.

Decizia vine mai devreme decât comunicările obișnuite privind agenda prezidențială și reflectă contextul sensibil generat de incidentul militar recent.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Autoritățile iraniene au anunțat că au doborât un avion militar american de tip A-10 în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției de presă Tasnim, citate de Al Jazeera.

Aeronava ar fi fost țintită în apele din sudul și din jurul Strâmtorii, potrivit forțelor militare iraniene.

Incidentul s-a petrecut după ce un avion de luptă american a fost doborât deasupra teritoriului iranian.

Unul dintre membrii echipajului avionului de luptă american doborât a fost recuperat de forțele SUA, iar operațiunile de căutare salvare continuă și pentru cel de-al doilea pilot.