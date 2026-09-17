Ministrul polonez de Externe: Rusia escaladează și duce un război tot mai fizic împotriva Europei

Oficialul polonez a declarat că Moscova își extinde astfel acțiunile dincolo de formele de război hibrid cu care Europa s-a obișnuit.

Sikorski a făcut declarațiile joi, într-un interviu acordat postului polonez de stat TVP Info. El a indicat mai multe incidente recente drept exemple ale deteriorării mediului de securitate din Europa, inclusiv explozia unei rachete de croazieră în Polonia, explozii în apropierea graniței poloneze și doborârea unei drone în spațiul aerian al Lituaniei.

„Acest lucru depășește cu mult simpla blocare a site-urilor sau campaniile de dezinformare cu care ne-am obișnuit. Rusia escaladează în mod clar; Rusia este în război cu Europa”, a afirmat ministrul polonez, citat de TVP Info.

Sikorski invocă incidentele cu drone și rachete

Declarațiile ministrului polonez vin după o serie de incidente care au alimentat preocupările privind securitatea flancului estic al NATO. În Lituania, un aparat fără pilot a fost doborât marți de un avion de vânătoare italian care participa la misiunea NATO de poliție aeriană în regiunea baltică.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat ulterior că drona era de tip Gerbera, utilizat de Rusia, și că cel mai probabil fusese direcționată către Ucraina, dar și-ar fi schimbat traiectoria după ce a fost afectată de mijloacele ucrainene de război electronic. Armata lituaniană analizează în continuare componentele aparatului pentru a stabili traseul și destinația acestuia.

Autoritățile lituaniene au transmis, de asemenea, că drona transporta un dispozitiv exploziv, care a fost ulterior neutralizat. Incidentul a reprezentat prima situație în care o dronă suspectată că este de origine rusă a fost doborâtă în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană din statele baltice.

Polonia avertizează asupra deteriorării securității

Sikorski a subliniat că experiența istorică a Poloniei face ca autoritățile de la Varșovia să acorde o atenție deosebită pregătirii pentru un posibil mediu de securitate mai dificil.

Ministrul nu a prezentat însă incidentul din Lituania drept un atac deliberat asupra acestei țări. Declarațiile președintelui Nausėda indică faptul că drona ar fi fost destinată inițial Ucrainei și ar fi ajuns în spațiul aerian lituanian după ce și-a schimbat traiectoria. Rusia nu a oferit până în prezent un punct de vedere cu privire la incident.

Avertismentul oficialului polonez se înscrie într-un context în care mai multe state de pe flancul estic al NATO au raportat incidente cu drone sau alte acțiuni atribuite Rusiei. Acestea au intensificat dezbaterea privind protejarea spațiului aerian și infrastructurii critice din apropierea granițelor Ucrainei și Rusiei.