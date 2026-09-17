Vacanța de vară, tăiată cu două săptămâni. Propunerea care împarte părinții

Vacanța tradițională de șase săptămâni nu mai corespunde stilului de viață modern. O expertă din industria turismului cere reducerea pauzei de vară. Măsura ar scădea presiunea uriașă asupra familiilor și a infrastructurii, scrie The Independent.

Julia Lo Bue-Said susține că aglomerarea călătoriilor în iulie și august crește artificial prețurile. În plus, valurile extreme de căldură din Europa transformă vacanțele de vară într-o provocare dificilă.

Șase săptămâni de vacanță, o singură problemă. Ce vor să schimbe experții în turism

Un consorțiu propune o soluție concretă. Două săptămâni din vacanța de vară ar trebui mutate în lunile octombrie și februarie. Astfel, vacanțele de la mijlocul semestrelor ar deveni mai lungi. Familiile ar călători mai ieftin și mai confortabil în afara sezonului de vârf.

În ciuda scumpirilor și a temperaturilor record, britanicii continuă să călătorească masiv. Peste 142 de milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile britanice în prima jumătate a anului.

În prezent, părinții care își scot copiii de la școală fără aprobare riscă amenzi mari. Sancțiunea ajunge la 80 de lire sterline pentru fiecare părinte și copil.

Scurtarea vacanței de vară ar aduce beneficii reale elevilor, profesorilor și părinților. Reorganizarea anului școlar ar reduce stresul financiar și ar fluidiza traficul pe aeroporturi. Este timpul pentru o schimbare adaptată realității actuale.