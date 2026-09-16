Noua regulă a vacanțelor: 72% dintre călători aleg viața locală în locul turismului clasic

Potrivit unor cercetări citate de Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), 72% dintre călători preferă să cheltuiască bani pe activități locale, tendința fiind deosebit de vizibilă în rândul milenialilor și al Generației Z.

Noua tendință schimbă modul în care este descoperită o destinație. În locul unui program încărcat cu obiective turistice, călătorii caută piețe locale, restaurante frecventate de rezidenți, ateliere de artizanat, străzi mai puțin cunoscute și experiențe care le permit să observe sau să adopte, pentru câteva zile, stilul de viață al localnicilor.

Turcia încearcă să răspundă acestei schimbări prin promovarea experiențelor autentice și a contactului direct cu comunitățile locale. Un exemplu este Bodrum, stațiunea de la Marea Egee din provincia Muğla, cunoscută atât pentru hotelurile și cluburile sale de lux, cât și pentru tradițiile și atmosfera specifică regiunii.

Bodrum, dincolo de turismul de lux

Fost sat de pescari, Bodrum s-a transformat într-una dintre destinațiile cunoscute pentru vacanțele premium de la Marea Egee. Stațiunea este asociată cu hoteluri elegante, cluburi de plajă, iahturi și restaurante incluse în selecția Ghidului MICHELIN.

Dincolo de această imagine, TGA arată însă un Bodrum mai puțin spectaculos la prima vedere, dar mai apropiat de viața de zi cu zi a localnicilor. Turiștii pot explora golfurile mai retrase, se pot plimba pe străduțele înguste ale orașului, pot intra în mici magazine și buticuri sau pot încerca preparate tradiționale în localuri frecventate de rezidenți. Zone precum Mazı, Kızılağaç și Güvercinlik oferă o atmosferă mai liniștită decât stațiunile de coastă aglomerate, în timp ce plajele cu Steag Albastru permit vizitatorilor să descopere o altă față a peninsulei.

„Călătoria Albastră”, o tradiție născută în Bodrum

Marea este una dintre componentele esențiale ale identității locale. În Bodrum a apărut tradiția cunoscută drept „Călătoria Albastră”, care poate fi experimentată la bordul goeletelor din lemn construite în regiune. Aceste ambarcațiuni oferă acces la golfuri mai greu de atins pe uscat. Printre zonele recomandate se numără Aspat, Kissebükü și Karaada Poyraz, unde turiștii pot ancora în ape limpezi și pot petrece timpul departe de zonele foarte aglomerate.

Pentru cei care preferă explorarea la pas, centrul orașului oferă străduțe înguste, case albe și bougainvillea, alături de cafenele, patiserii tradiționale, piețe și mici magazine.

Istorie la fiecare pas

Viața cotidiană din Bodrum se desfășoară în apropierea unor importante vestigii istorice.

Între cele două porturi ale orașului se află Castelul din Bodrum, construit în secolul al XV-lea și transformat ulterior în Muzeul de Arheologie Subacvatică din Bodrum. Pe timpul verii, muzeul face parte din programul „Muzee de Noapte”, astfel încât poate fi vizitat până la ora 22:00.

Orașul păstrează și alte vestigii importante, printre care Teatrul Antic și ruinele Mausoleului din Halicarnas, considerat una dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice.

Un alt punct de interes îl reprezintă morile de vânt istorice, amplasate deasupra portului și oferind panorame asupra orașului și litoralului.

Peștele, fructele de mare și kebabul Çökertme

Bucătăria egeeană este o altă modalitate prin care turiștii pot intra în contact cu stilul de viață local. Bodrum are restaurante sofisticate incluse în selecția MICHELIN, dar și taverne tradiționale în apropierea castelului, unde sunt servite pește și fructe de mare proaspete, aperitive turcești și vinuri regionale.

Printre specialitățile locale se numără kebabul Çökertme, preparat cu cartofi crocanți, carne fragedă și iaurt.

TGA recomandă turiștilor să iasă din zonele dedicate exclusiv vizitatorilor și să urmărească preferințele localnicilor pentru a descoperi preparate și restaurante mai puțin cunoscute.

Suvenirurile produse manual, în locul celor de serie

Experiența locală continuă și în micile ateliere de artizanat din Bodrum. Meșteșugarii din regiune realizează manual sandale din piele, textile, bijuterii și obiecte decorative inspirate din motivele Mării Egee.

Pentru turiștii interesați de produse autentice, aceste ateliere oferă o alternativă la suvenirurile produse în masă și permit o incursiune în tradițiile meșteșugărești ale regiunii.

Tendința de a „trăi ca un localnic” arată astfel că experiența unei destinații nu mai este definită exclusiv de obiectivele sale celebre. Pentru tot mai mulți călători, o vacanță înseamnă și mâncare locală, oameni, tradiții, meșteșuguri și locuri descoperite dincolo de traseele turistice obișnuite.