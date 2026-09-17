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Bebeluși născuți din roboți: Proiectul de 12.000 de euro care schimbă definitiv viitorul omenirii

O companie chineză este pe cale să schimbe definitiv modul în care aducem copii pe lume, anunțând dezvoltarea primului robot dotat cu un uter artificial. Tehnologia promite să poarte o sarcină de la început până la naștere, la un preț de doar 12.000 de euro, stârnind o dezbatere aprinsă la nivel global.
Bebeluși născuți din roboți: Proiectul de 12.000 de euro care schimbă definitiv viitorul omenirii
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 11:05, Life-Inedit
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Compania Kaiwa Technology, din Guangzhou, intenționează să prezinte primul prototip, care va costa 12.000 de euro, în cursul anului 2026, potrivit VN Express.

Uterul artificial va fi integrat direct în abdomenul robotului și va fi umplut cu lichid amniotic sintetic. Substanțele nutritive necesare fătului vor fi furnizate printr-un sistem special de tuburi.

Conform fondatorului companiei, Zhang Qifeng, proiectul de 12.000 de euro a fost creat pentru a combate scăderea drastică a natalității. De asemenea, se dorește ajutorarea persoanelor care nu își doresc o sarcină biologică sau care întâmpină probleme severe de fertilitate.

Inovația a stârnit reacții vehemente pe rețelele sociale

Unele persoane salută eliminarea riscurilor medicale asociate sarcinii. Altele consideră ideea o încălcare flagrantă a eticii umane.

În plus, proiectul se lovește de cadrul legal din China, care interzice dezvoltarea embrionilor umani în utere artificiale mai mult de două săptămâni.

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