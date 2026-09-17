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A cumpărat o prăjitură și a plătit 1.700 de euro: această greșeală a fost fatală

O ieșire la patiserie pentru a-și cumpăra prăjitura preferată s-a transformat pentru o femeie în vârstă din Elveția într-o vizită costisitoare.
A cumpărat o prăjitură și a plătit 1.700 de euro: această greșeală a fost fatală
Andreea Tobias
17 sept. 2026, 11:21, Life-Inedit
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Ea a intrat într-o patiserie din apropierea gării principale din Winterthur, iar abia câteva săptămâni mai târziu s-a descoperit că plătise peste 1.700 de euro pentru desertul ei.

Potrivit Beobachter, pensionara a lăsat din greșeală un bacșiș de 1.612 franci elvețieni, adică aproximativ 1.700 de euro, atunci când a plătit cu cardul.

Patiseria presupune că eroarea s-a produs în timpul introducerii datelor pe terminal.

După ce un client își achită consumația cu cardul, poate introduce manual bacșișul pe terminal. Un purtător de cuvânt al patiseriei consideră că femeia a confundat probabil acest pas cu introducerea codului PIN.

Greșeala a fost descoperită abia mai târziu.

A plătit desertul și a lăsat un bacșiș de 1.700 de euro fără să-și dea seama

„Bănuim că femeia a crezut că trebuie să-și introducă codul PIN”, a declarat un purtător de cuvânt.

Nimeni nu a observat suma neobișnuit de mare în acel moment. Greșeala a fost descoperită abia când un angajat de la o organizație care oferă servicii de consiliere persoanelor în vârstă a verificat extrasele bancare ale pensionarei. Abia atunci a observat o tranzacție neobișnuit de mare legată de patiserie.

Femeia a contactat apoi banca, dar i s-a indicat să rezolve problema direct cu comerciantul.

„Directoarea sucursalei a fost extrem de amabilă și m-a asigurat că va verifica imediat ce s-a întâmplat”, a declarat femeia.

Cu toate acestea, angajații nu au reușit inițial să găsească tranzacția contestată în sistemul lor, așa că a durat ceva timp până la rezolvarea problemei.

A vrut să introducă PIN-ul și a lăsat 1.700 de euro bacșiș

În cele din urmă, cazul a fost rezolvat cu succes. Pensionara a primit rambursarea integrală a sumei.

„Uneori mă simt puțin copleșită de plățile cu cardul, se poate întâmpla oricui”, a spus pensionara.

Totuși, experiența a determinat-o să-și schimbe obiceiurile. Ea spune că, în viitor, își va plăti deserturile preferate cu numerar.

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