Fratele Prințesei Diana susține că Charles a spus că aceasta va fi uitată „destul de curând”. Noi dezvăluiri din memoriile lui Spencer

Spencer a relatat că Charles – pe atunci Prinț de Wales – a izbucnit într-un „val de furie” în timpul unei convorbiri telefonice, după ce Spencer a susținut că sora sa nu și-ar fi dorit ca William și Harry să participe la cortegiul funerar.

Regretata Prințesă de Wales a încetat din viață în august 1997, în urma unor leziuni interne suferite într-un accident auto produs la viteză mare, la Paris. Fiii săi, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, au mers în cortegiul funerar câteva zile mai târziu.

Reacția Regelui

Palatul Buckingham a respins afirmațiile lui Spencer. Într-o declarație neobișnuit de fermă, care atribuia o reacție direct Regelui, palatul a sugerat că discernământul lui Spencer a fost afectat de suferința provocată de pierderea sorei sale.

„Deși, ca regulă generală, nu comentăm cărțile publicate, Majestatea Sa este conștientă că durerea pierderii unui frate poate întuneca rațiunea, poate afecta discernământul și poate influența modul în care sunt percepute amintirile – aspecte pe care alții s-ar putea să nu le înțeleagă, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”, a declarat un purtător de cuvânt al palatului, citat de CNN.

Cartea este „explozivă”

CNN nu a văzut cartea „Swan Song” înainte de publicare, însă un purtător de cuvânt al editurii Penguin Random House a confirmat pentru CNN că pasajele citate din volum sunt exacte. Publicația „Daily Mail” a obținut drepturile exclusive de a publica fragmente din carte în cadrul unei serii care începe joi; ziarul a descris lucrarea drept „explozivă”.

Spencer a relatat despre acea convorbire telefonică tensionată în cartea sa, care urmează să fie publicată săptămâna viitoare și despre care se preconizează că va conține critici dure la adresa familiei regale.

„Prințul Charles a continuat să-și reverse furia, fără ca eu să-l întrerup. Apoi s-a oprit”, a scris Spencer. „Am presupus că pauza trăda o încercare de a se stăpâni, dar apoi și-a vărsat la telefon ceea ce am considerat întotdeauna a fi disprețul său acumulat față de Diana și oroarea pe care o simțea văzând cât de profund fusese marcată lumea de moartea ei”.

„«Stai liniștit», a sâsâit el, «o vom uita destul de repede!»”, a scris Spencer. „«Nu-mi vine să cred că tocmai ai spus asta», am zis pe un ton sec, înainte de a închide”.