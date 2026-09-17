O familie din SUA a cumpărat un vagon de tren construit în 1934 și l-a transformat într-o casă, în care locuiește împreună cu copilul lor

Vagonul are aproape 25 de metri lungime și a fost renovat complet după cumpărare, scrie Blic. Astăzi are living, bucătărie, sufragerie, două dormitoare, toaletă și baie. Mai mult, transformarea nu a rămas doar un proiect neobișnuit de locuire. Familia își câștigă existența chiar din complexul în care se află vagonul.

Un vagon vechi, transformat într-o casă adevărată

Robert și Kristi au păstrat cât mai mult din aspectul original al vagonului, dar au adăugat instalațiile necesare pentru viața de zi cu zi. Locuința a fost conectată la apă și electricitate, iar instalațiile electrice au fost refăcute. Pereții metalici exteriori au fost consolidați și protejați împotriva ruginii.

Intrarea se face prin ușa originală, care duce către o platformă exterioară. Aceasta funcționează atât ca scară și mică verandă, cât și ca spațiu pentru biciclete și relaxare. Imediat după intrare se află o toaletă mică, cu chiuvetă. Baia principală este amplasată la celălalt capăt al vagonului.

Livingul păstrează atmosfera din 1934

Interiorul este una dintre cele mai spectaculoase părți ale transformării. Livingul a fost amenajat în stil retro, iar mobilierul este dispus de-a lungul pereților. Organizarea respectă forma îngustă și foarte lungă a vagonului.

Există două canapele, fotolii și o măsuță, iar ferestrele oferă vedere către peisajul din jur. Unele dintre elementele decorative amintesc de perioada în care vagonul a fost construit, în timp ce televizorul și celelalte dotări moderne îl transformă într-un spațiu de locuit obișnuit.

Bucătărie modernă într-un spațiu îngust

În partea centrală a vagonului se află bucătăria deschisă și zona de luat masa. Spațiul este mic, dar organizat astfel încât să includă electrocasnice, frigider, dulapuri și toate lucrurile necesare pentru pregătirea meselor.

O masă pentru patru persoane este amplasată chiar lângă fereastră. Unul dintre avantajele importante este că locuința are conexiuni la apă și electricitate. Familia nu depinde astfel de panouri solare și rezervoare mari, așa cum se întâmplă în cazul unor locuințe mobile sau rulote.

Două dormitoare în locul vechilor compartimente

Cele două dormitoare au fost amenajate pornind de la fostele spații de dormit ale vagonului. Dormitorul principal a fost creat prin unirea a două compartimente și are un pat dublu și spațiu pentru haine.

Al doilea dormitor este amenajat într-un stil asemănător și este folosit în prezent pentru oaspeți. Cuplul intenționează să îl transforme ulterior într-o cameră pentru copil. Între încăperi se află un coridor îngust, cu ferestre și corpuri de iluminat care păstrează atmosfera unui vagon vechi.

Baie complet funcțională la capătul vagonului

La extremitatea vagonului se află baia, separată de toaletă. Există o cabină de duș, hidroizolație, chiuvetă, mobilier și o fereastră care asigură lumină naturală și ventilație. Spațiul este evident limitat, însă a fost conceput astfel încât să poată fi folosit ca o baie normală.

Vagonul-casă nu se află într-o zonă complet izolată. Se află într-un complex în care mai multe vagoane vechi au fost transformate în spații de cazare, fiecare cu propriul design. Robert și Kristi administrează acest complex și astfel și câștigă existența din închirierea unităților.

În jurul lor se află un teren larg, cu iarbă și dealuri, ceea ce oferă mult mai mult spațiu decât ar fi disponibil într-o zonă urbană. Există însă și anumite compromisuri: pentru cumpărături și alte lucruri necesare zilnice, familia este nevoită să se deplaseze într-un oraș din apropiere.