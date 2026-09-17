Transportul public se scumpește în Europa: Bucureștiul, printre capitalele cu creșteri de peste 10%

Un studiu Greenpeace, care a analizat cele 27 de state ale Uniunii Europene, alături de Regatul Unit, Elveția și Norvegia, a comparat accesibilitatea și prețurile abonamentelor lunare și anuale pentru transportul public. Cercetarea a luat în calcul inclusiv aria acoperită de abonamente, mijloacele de transport incluse, reducerile acordate grupurilor vulnerabile și TVA aplicată biletelor, relatează Euronews.

Londra are cel mai ridicat cost lunar dintre capitalele analizate, de 162 de euro. Urmează Amsterdam, cu 107 euro, și Paris, unde un abonament costă 77 de euro pe lună.

Cele mai spectaculoase scumpiri față de 2023 nu au fost însă înregistrate în aceste trei metropole. Nicosia conduce la acest capitol, cu o creștere de 67%, urmată de Amsterdam, cu 55%, Madrid, cu 50%, și Bratislava, cu 32%. La Berlin, tarifele au crescut cu 29%, iar la Viena cu 26%.

Bucureștiul, printre capitalele cu scumpiri de cel puțin 10%

Capitala României apare, la rândul său, în grupul orașelor în care costurile transportului public pe termen lung au crescut cu minimum 10% față de 2023. În aceeași categorie sunt Copenhaga, Vilnius, Bruxelles și Londra.

Studiul atrage atenția și asupra fiscalității. Biletele pentru transportul public sunt taxate în Uniunea Europeană cu un TVA de aproximativ 11% în medie, iar șapte țări au majorat această taxă începând din 2023.

Există și capitale în care transportul s-a ieftinit

Tendința nu este însă generală. În patru capitale europene, abonamentele pe termen lung sunt mai ieftine decât în urmă cu trei ani. Cea mai mare reducere a fost înregistrată la Dublin, unde prețurile au coborât cu 42,5%.

La Oslo, scăderea este de 11,5%, la Berna de 6,6%, iar la Budapesta de 5,8%. În alte 12 capitale, tarifele au rămas la același nivel față de 2023.

Doar opt dintre cele 30 de țări europene analizate oferă în prezent transport public gratuit sau abonamente universale pe termen lung considerate accesibile. Luxemburg, Malta și Slovenia se remarcă în această categorie.

În clasamentul general realizat în funcție de disponibilitatea, accesibilitatea și caracterul incluziv al abonamentelor pe termen lung, Tallinn, Luxemburg și Valletta ocupă împreună prima poziție. Acestea sunt urmate de Praga, Roma și Atena, în timp ce Sofia și Viena completează primele opt poziții.

Greenpeace susține introducerea pe scară mai largă a unor abonamente accesibile de tip „climate ticket”, argumentând că acestea ar putea încuraja utilizarea transportului public și reduce dependența de transportul rutier și aerian.