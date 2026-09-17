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Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase în România, de joi. Camioanele pot fi imobilizate pentru abateri grave

Noile reguli privind transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România începând de joi, 17 septembrie. Modificările vizează de la documentele și marcajele obligatorii până la clasificarea abaterilor și măsurile care pot fi luate în timpul controalelor.
Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase în România, de joi. Camioanele pot fi imobilizate pentru abateri grave
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
17 sept. 2026, 07:22, Social
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Hotărârea Guvernului nr. 614/2026 modifică normele privind transportul rutier al mărfurilor periculoase și redefinește cele trei categorii în care sunt încadrate neregulile constatate de autorități.

Categoria I include abaterile care prezintă un risc ridicat de deces, vătămare corporală gravă sau producere a unor daune importante mediului. În asemenea situații, autoritățile pot dispune măsuri corective imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului.

Printre neregulile grave se numără transportarea unor mărfuri periculoase interzise, scurgerile de substanțe periculoase, utilizarea unor vehicule sau cisterne neomologate, lipsa certificatului ADR valabil al șoferului, nerespectarea interdicției de a fuma ori transportul fără documentele necesare.

În aceeași categorie intră lipsa marcajelor și a plăcilor de semnalizare obligatorii, inclusiv situațiile în care acestea există, dar sunt mascate sau amplasate astfel încât nu pot fi văzute clar din exterior.

De la stingătoare lipsă la parcarea necorespunzătoare

Categoria a II-a privește abateri care prezintă un risc de vătămare corporală sau de producere a unor daune asupra mediului. În aceste cazuri, deficiențele trebuie, de regulă, remediate la locul controlului sau, dacă acest lucru nu este posibil, cel târziu până la finalizarea transportului.

În această categorie sunt incluse, între altele, lipsa stingătoarelor funcționale sau a altor echipamente obligatorii, utilizarea unor ambalaje deteriorate, închiderea necorespunzătoare a cisternelor, parcarea necorespunzătoare și transportarea în vehicul a altor persoane decât membrii echipajului.

Categoria a III-a acoperă nereguli cu risc scăzut. Aici intră, de exemplu, anumite probleme privind dimensiunea sau aplicarea marcajelor, lipsa unor informații din documentele de transport și situația în care șoferul nu are asupra sa certificatul ADR, dar poate fi demonstrat că deține un document valabil.

Noi obligații pentru firme și autorități

Hotărârea actualizează și obligațiile întreprinderilor. Acestea trebuie să transmită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii un raport anual privind activitatea desfășurată, iar companiile care operează cu mărfuri periculoase de mare risc trebuie să respecte cerințele de securitate prevăzute de ADR.

Totodată, actul normativ introduce explicit autorizarea activității de transport rutier de materiale radioactive și actualizează regulile aplicabile vehiculelor înmatriculate sau puse în circulație în alte state membre UE.

Instituțiile de control vor raporta anual, până la 31 mai, inclusiv numărul controalelor și al vehiculelor verificate, tipurile de abateri constatate și sancțiunile aplicate. Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene, până la 31 decembrie în fiecare an par, datele aferente celor doi ani precedenți. Modificările transpun în legislația românească Directiva delegată (UE) 2025/1801.

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