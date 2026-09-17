Ce ulei este mai bun pentru gătit. De ce varianta mai scumpă nu este automat și mai sănătoasă

Dovezile prezentate de specialiști conturează însă o imagine mult mai nuanțată, potrivit publicației The Independent.

Uleiul de floarea-soarelui și controversa privind inflamația

Uleiurile de floarea-soarelui, rapiță sau sâmburi de struguri sunt prezentate în numeroase postări de pe rețelele sociale drept produse care ar trebui evitate. Una dintre principalele acuzații se referă la conținutul lor de acizi grași omega-6.

Datele disponibile nu oferă însă dovezi că uleiurile bogate în omega-6, consumate în cantități normale, ar provoca inflamație. Mai mult, uleiurile bogate în grăsimi nesaturate, categorie în care intră cele de floarea-soarelui, rapiță și măsline, sunt în general preferabile grăsimilor cu un conținut ridicat de grăsimi saturate, precum untul, ghee sau uleiul de cocos.

Uleiul de floarea-soarelui rămâne o variantă ieftină, cu gust aproape neutru și utilizări multiple, de la prepararea maionezei și produselor de patiserie până la gătitul obișnuit.

Temperatura ridicată poate schimba însă alegerea

Faptul că un ulei are un punct de fum ridicat nu înseamnă automat că este cea mai bună variantă pentru orice tip de prăjire. Uleiul standard de floarea-soarelui este bogat în grăsimi polinesaturate, mai susceptibile la oxidare atunci când sunt expuse perioade îndelungate la temperaturi ridicate.

Variantele de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic sunt mai stabile termic. Pentru prăjirea și coacerea obișnuite, articolul indică însă uleiul rafinat de rapiță drept o opțiune foarte versatilă. Acesta are puține grăsimi saturate, este bogat în grăsimi nesaturate și are un gust neutru.

Uleiul de măsline extravirgin poate fi folosit și la gătit

O altă idee frecvent vehiculată este că uleiul de măsline extravirgin nu trebuie încălzit. Potrivit sursei citate, acesta poate fi utilizat în siguranță pentru gătitul obișnuit și prezintă o stabilitate rezonabilă la căldură.

Prețul și aroma sunt, mai degrabă, motivele pentru care un ulei extravirgin de calitate poate fi păstrat pentru salate, paste, pește, legume sau pentru adăugarea la finalul preparatelor.

La polul opus, imaginea sănătoasă de care s-a bucurat uleiul de cocos trebuie privită cu mai multă atenție: aproximativ 85% din grăsimile sale sunt saturate. El poate fi folosit pentru gust sau în anumite rețete, dar sursa recomandă să fie privit mai degrabă ca untul decât ca un ulei neutru pentru utilizare zilnică.

Concluzia practică este că o bucătărie nu are nevoie de o colecție impresionantă de sticle: un ulei neutru pentru prăjit și copt, un ulei de măsline extravirgin pentru aromă și, opțional, un ulei intens aromat, precum cel de susan sau de nucă, pot acoperi majoritatea necesităților.