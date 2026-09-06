Afinele și strugurii, aliați neașteptați împotriva grăsimii. Ce au descoperit cercetătorii japonezi

Acumularea excesivă de grăsime nu se produce doar în țesutul adipos. Grăsimea se poate acumula și în interiorul mușchilor, iar în cantități prea mari poate afecta funcționarea acestora și capacitatea organismului de a utiliza eficient glucoza și acizii grași. Cercetătorii încearcă, prin urmare, să afle dacă anumite substanțe provenite din alimente pot limita acest proces.

Potrivit ScienceDaily, un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Shinshu din Japonia indică un posibil candidat: pterostilbenul.

Compusul care a atras atenția cercetătorilor

Pterostilbenul este un polifenol, adică un compus natural produs de plante și prezent în diferite alimente vegetale. Se găsește, în cantități mici, în afine, struguri și alte fructe de pădure.

Echipa condusă de profesorul asociat Takakazu Mitani a analizat mai multe substanțe naturale provenite din alimente pentru a vedea dacă vreuna dintre ele poate reduce acumularea anormală de grăsime în celulele musculare.

Dintre compușii testați, pterostilbenul a avut cel mai puternic efect în reducerea grăsimii acumulate în interiorul celulelor. În același timp, celulele musculare și-au continuat normal creșterea și dezvoltarea.

Experimentele au arătat și că pterostilbenul nu împiedică acizii grași să pătrundă în celulele musculare. În schimb, pare să stimuleze descompunerea grăsimii deja stocate și procesele prin care acizii grași sunt utilizați pentru producerea de energie.

Cum ar putea influența metabolismul grăsimilor

Pentru a înțelege mecanismul, cercetătorii au urmărit o proteină numită PPAR delta (receptorul delta activat de proliferatorul peroxizomilor). Dincolo de denumirea complicată, rolul său poate fi explicat mult mai simplu: este una dintre proteinele care controlează activitatea unor gene implicate în folosirea grăsimilor de către celule.

Atunci când acest mecanism funcționează mai intens, este stimulată oxidarea acizilor grași – procesul prin care aceștia sunt descompuși și folosiți pentru obținerea energiei – iar acumularea grăsimilor în interiorul celulelor poate fi redusă.

Cercetătorii au descoperit că pterostilbenul nu activează direct această proteină, așa cum o fac unele substanțe experimentale. În schimb, îl protejează de degradarea naturală care are loc în interiorul celulei. Astfel, o cantitate mai mare din această proteină rămâne disponibilă și poate activa genele implicate în metabolismul grăsimilor.

Rezultatele nu pot fi încă extrapolate la oameni

Descoperirea nu înseamnă că un consum mai mare de afine sau struguri determină automat arderea grăsimii ori duce la scădere în greutate.

Experimentele au fost realizate pe celule musculare de șoarece cultivate în laborator, nu pe animale vii sau pe oameni. Cercetătorii trebuie să stabilească în studii ulterioare dacă efectele observate se produc și într-un organism viu, ce cantitate de pterostilben ar fi necesară și dacă utilizarea acestuia este sigură și eficientă.

Autorii consideră însă că rezultatele au deschis deja o direcție de cercetare pentru dezvoltarea unor alimente funcționale sau a altor produse destinate sănătății metabolice.

Studiul, intitulat „Pterostilbene suppresses intracellular lipid accumulation in C2C12 myocytes via PPARδ stabilization”, a fost publicat în revista științifică Food Bioscience.