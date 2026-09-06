Mulți șoferi îl văd zilnic, dar nu știu ce ascunde. Elementul banal de pe bara mașinii care poate preveni o pagubă uriașă

Nu este doar un element decorativ al barei de protecție

În spatele acestui capac se află, la multe mașini, un filet în care poate fi înșurubat ochiul de tractare, adică dispozitivul folosit pentru remorcare, potrivit Blic. Atunci când vehiculul se defectează și nu mai poate continua deplasarea prin propriile mijloace, în acel punct poate fi montat un cârlig de care este prins ulterior echipamentul de tractare.

Micul capac are, în primul rând, rolul de a ascunde deschiderea din bara de protecție și de a proteja filetul din spatele său de murdărie. În condiții normale, șoferul nu are, prin urmare, aproape niciun motiv să îl atingă.

La multe dintre mașinile mai noi, ochiul de tractare nu este montat permanent pe vehicul. Potrivit ADAC, acesta se află de obicei printre uneltele din mașină, alături de kitul pentru repararea anvelopelor sau sub podeaua portbagajului. În cazul unei defecțiuni, când vehiculul trebuie tractat, capacul este îndepărtat, iar ochiul este înșurubat în filetul special.

Capacul poate fi pe bara din față sau pe cea din spate

Nu toate mașinile sunt construite în același mod. Capacul poate fi amplasat pe bara de protecție din față sau pe cea din spate, iar unele modele au câte unul în ambele locuri. La anumite vehicule există și particularități legate de cârligul de tractare inclus în dotarea mașinii.

De aceea, este recomandat ca șoferul să consulte instrucțiunile de utilizare ale mașinii înainte să apară o problemă.

Atenție în cazul mașinilor automate, hibride și electrice

Faptul că mașina are un loc destinat ochiului de tractare nu înseamnă că aceasta poate fi tractată în siguranță în orice situație. Modul în care poate fi remorcată depinde de modelul vehiculului și de sistemul său de propulsie.

Este necesară o atenție deosebită în cazul mașinilor cu transmisie automată, al modelelor hibride și al vehiculelor electrice. La unele dintre acestea, tractarea necorespunzătoare poate provoca daune tehnice. Unele mașini pot fi tractate doar pe distanțe scurte și la viteze reduse, în timp ce anumite modele nu trebuie tractate deloc cu roțile pe șosea.

În cazul mașinilor electrice, regulile sunt deosebit de importante. ADAC avertizează că, la unele vehicule, motorul electric se poate roti și poate produce electricitate în timpul tractării, ceea ce poate duce la deteriorarea sistemului de propulsie. Din acest motiv, trebuie respectate indicațiile producătorului pentru modelul respectiv.

ADAC precizează, de asemenea, că anumite mașini cu transmisie automată pot avea probleme tehnice dacă sunt tractate în mod incorect. De aceea, instrucțiunile producătorului reprezintă cea mai importantă sursă de informații înainte de orice operațiune de tractare.

Micul capac de pe bara de protecție nu este, așadar, doar un detaliu estetic. El ascunde o componentă a unui sistem care poate deveni esențial atunci când mașina rămâne în pană. Este util ca șoferii să știe dinainte unde se află ochiul de tractare, unde este depozitat în mașină și cum trebuie montat corect, astfel încât, atunci când apare o problemă, să nu piardă timp căutând aceste informații.