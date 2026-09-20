Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din SUA

„La Memorialul 9/11 am depus flori în memoria tuturor celor care și-au pierdut viața în acea zi tragică, inclusiv a cetățenilor români care nu s-au mai întors acasă. Ne amintim de viețile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată”, se arată în mesajul transmis de șeful statului, pe Facebook.

Cuplul a depus la memorial trandafiri albi, în memoria celor care au fost uciși în atacurile teroriste care au schimbat America și au marcat, totodată și comunitatea internațională.

Ce s-a întâmplat la 11 septembrie 2001?

La 11 septembrie 2001, grupuri de teroriști au asediat patru avioane comerciale, aeronave pe care le-au folosit drept kamikaze, izbindu-le în Turnurile Gemene din World Trade Center din New York și clădirea Pentagonului din Washington DC. Ultimul dintre avioane ar fi trebuit să atace sediul Congresului SUA, însă pasagerii au opus rezistență, iar avionul s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania.

În urma atacurilor, cele două turnuri – ce adăposteau birouri comerciale – au luat foc și s-au prăbușit. Oamenii care lucrau la etajele superioare au fost blocați înăuntru. Blocurile s-au prăbușit, pe rând, la scurt timp după ce au fost lovite de cele două avioane, învăluind New York-ul într-un nor gros de cenușă.

În atacuri 2,977 de civili au murit, dintre care 246 de persoane aflate la bordul avioanelor, 2,606 la Turnurile Gemene și 125 de persoane la Pentagon. Atacul a fost revendicat de Al-Qaeda, iar în operațiune au fost implicați 19 teroriști.

„America a răspuns cu un curaj extraordinar”

În imaginile publicate pe internet din acele zile apar sute de salvatori extenuați, dar și polițiști care se străduiau să caute supraviețuitori printre munții de moloz și cenușă, dar și bucățile de beton rămase din urma prăbușirii blocurilor.

„America a răspuns în acea zi cu un curaj extraordinar și s-a reconstruit cu o reziliență și mai mare. România a fost alături de aliatul său de atunci și va continua să sprijine ferm Statele Unite în lupta împotriva terorismului”, a transmis Nicușor Dan.

După atacurile din 11 septembrie, măsurile de securitate din aeroporturile americane au fost sporite. Președintele SUA de la acea vreme, G.W. Bush și-a petrecut mandatul încercând să prevină un alt atac terorist.

Acesta a primit critici pentru tacticile dure de interogare aplicate unor suspecți militanți islamiști. Atacul a fost una dintre invazia SUA în Irak din 2003, care a fost considerată de mulți o greșeală costisitoare pentru SUA.

Președintele României, Nicușor Dan, se află în aceste zile ne New York, alături de Mirabela Grădinaru, în cadrul participării la Cea de-a 81-a Adunare Generală a ONU. Ambii vor participa la o serie de evenimente desfășurate în SUA în următoarele zile.