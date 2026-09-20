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Traian Băsescu, despre Siegfried Mureșan: „L-am inventat ca om politic”. Ce spune fostul președinte despre acuzațiile privind serviciul de informații german

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că el a fost cel care l-a adus pe Siegfried Mureșan în politică și l-a pus pentru prima dată pe o listă pentru Parlamentul European.
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Iulian Moşneagu
20 sept. 2026, 22:40, Politic
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Întrebat dacă are o legătură cu Siegfried Mureșan, Băsescu a spus că nu, dar a precizat că el este cel care l-a „inventat ca om politic”.

„Nu am o legătură cu el. L-am inventat ca om politic. Am fost primul șef de partid care l-a pus pe o listă cu care a candidat la Parlamentul European”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Fostul președinte a spus că l-a cunoscut pe Mureșan în cadrul Partidului Popular European (PPE).

„Era în delegația cu care venea doamna Merkel și în delegația ei era și Krichbaum, care la vremea aceea era șeful Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag. M-am bucurat că era un român acolo și când am avut ocazie l-am pus pe lista pentru Parlamentul European, în speranța că vom reuși să trimitem la Bruxelles și un parlamentar care vorbește o limbă străină”, a afirmat Băsescu.

Siegfried Mureșan a devenit europarlamentar în 2014, fiind ales atunci din partea PMP. Ulterior a trecut la PNL.

Băsescu: „A avut o evoluție frumoasă”

Traian Băsescu a spus că, din punctul său de vedere, Mureșan a avut ulterior o evoluție bună la nivel european.

„Cert este că a avut o evoluție frumoasă, după părerea mea. La doi ani de la alegerea ca europarlamentar în PMP, a ajuns purtător de cuvânt al PPE-ului pentru că e o față prezentabilă și capabil să dialogheze cu presa în orice limbă întreba presa. Pe urmă a devenit negociator-șef al bugetului Uniunii Europene”, a spus fostul președinte.

Băsescu a respins apoi afirmațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan ar avea legături cu BND, serviciul german de informații.

„Marea mea nelămurire este de unde până unde apare ca spion al BND-ului. Adică am auzit și afirmațiile astea de un ridicol total. Ca și cum presa a descoperit spionul, iar serviciile noastre nu”, a declarat el.

Fostul președinte a spus că ideea că Mureșan ar fi susținut de BND este „pur și simplu ridicolă”.

„Tentația asta de a spune că e omul susținut de BND, care e serviciul de informații german, este pur și simplu ridicolă și arată câtă prostie zace în spațiul public românesc în încercarea de a distorsiona adevărul”, a spus Băsescu.

„Nu îl simpatizez că a plecat la PNL”

Băsescu a spus că nu îl simpatizează pe Mureșan pentru că a plecat din PMP la PNL.

„Concluzie. Eu l-am adus pe Siegfried Mureșan pe lista PMP, pe urmă a plecat la PNL, partid mai mare, cu perspective mai bune. Mă rog, pentru asta nu îl simpatizez, că a plecat la PNL lăsând PMP-ul fără sprijin în campanie, dar altfel nu poți să faci dintr-un om care are niște calități, să-l pui la stâlpul infamiei doar pentru că sunt alte jocuri politice”, a afirmat Traian Băsescu.

„Vreau să spun că mi-l asum. Îmi asum faptul că eu l-am luat dintr-o poziție de consilier și l-am pus, i-am dat șansa să facă politică”, a mai declarat Traian Băsescu.

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