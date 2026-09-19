Câți bani pierde Siegfried Mureșan dacă lasă Bruxelles-ul pentru Palatul Victoria. Diferența uriașă dintre salariul de europarlamentar și cel de premier

Siegfried Mureșan este în prezent europarlamentar, iar dacă va ajunge efectiv prim-ministru nu va putea păstra în paralel mandatul de la Bruxelles. Funcția de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu cea de membru al guvernului unui stat membru al Uniunii Europene.

Dincolo de schimbarea politică, mutarea ar însemna și o scădere importantă a remunerației.

Peste 11.000 de euro brut la Parlamentul European

Salariul lunar al unui eurodeputat este de 11.255,26 euro brut. După impozitul european și contribuțiile de asigurări, Parlamentul European indică un venit de 8.772,70 euro net pe lună, înaintea eventualelor taxe naționale care pot fi aplicate de statul de origine.

La un curs orientativ de aproximativ 5,26 lei pentru un euro, salariul brut de europarlamentar înseamnă aproape 59.240 de lei pe lună.

Parlamentul European acordă, separat de salariu, o indemnizație pentru cheltuieli generale de 4.950 de euro pe lună, destinată costurilor biroului și activității parlamentare, precum și o diurnă de 359 de euro pe zi în 2026 pentru perioadele de activitate parlamentară, cu respectarea condițiilor de prezență.

Cât este salariul premierului României

Pentru funcția de prim-ministru, indemnizația aflată în prezent în plată este de 23.920 de lei brut pe lună, echivalentul a aproximativ 4.545 de euro.

Nivelul indemnizațiilor demnitarilor a fost menținut succesiv prin legislația fiscal-bugetară, iar pentru 2026 Legea 141/2025 stabilește că indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică rămân la nivelul aferent lunii decembrie 2025. În 2025 ele fuseseră, de asemenea, înghețate la nivelul din noiembrie 2024.

Aproape 6.700 de euro pierduți lunar, înainte de diurne și alte deconturi

Mureșan ar trece de la aproximativ 59.240 de lei brut pe lună în Parlamentul European la 23.920 de lei brut la Palatul Victoria.

Asta înseamnă o diferență de aproximativ 35.300 de lei în fiecare lună, adică circa 6.710 euro.

Raportat la salariul actual de europarlamentar, reducerea ar fi de aproximativ 59,6%.

Pe parcursul unui an întreg, diferența salarială brută ajunge la aproximativ 423.800 de lei, adică peste 80.500 de euro.

Calculul nu include însă celelalte sume de care beneficiază un eurodeputat pentru desfășurarea activității parlamentare

Mureșan se află în procedura pentru preluarea funcției de premier, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va semna sâmbătă, 19 septembrie, decretul de desemnare, care urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.