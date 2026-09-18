Nicu Ștefănuță despre Siegfried Mureșan: „A fost un vârf al generației mele. La Parlamentul European este foarte competent și respectat”

„Îl cunosc pe domnul Mureșan de la 18 ani, a fost un vârf al generației mele. La Parlamentul European este un om foarte competent și respectat”, a scris Nicu Ștefănuță pe Facebook.

Europarlamentarul independent, membru al Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și vicepreședinte al Parlamentului European, subliniază că el și Mureșan se află în zone politice diferite.

„Nu suntem de acord pe multe teme politice, el este un om de dreapta. Dar putem mereu ajunge la un compromis”, afirmă Ștefănuță.

Acesta continuă cu un mesaj despre calitatea oamenilor care ajung în funcții de conducere:

„Nu ar fi rău ca România să aibă de ales dintre astfel de oameni. Și pe dreapta și pe stânga și în general am avea o politică mai bună. Și în politică omul sfințește locul, nu partidul, nu ideologia, ci omul pur și simplu și valorile sale.”

Ștefănuță: „Un prim-ministru inteligent s-ar întoarce mai ales spre oameni”

În aceeași postare, Nicu Ștefănuță face și o trimitere directă la felul în care ar trebui să acționeze viitorul șef al Guvernului.

„Așa că un prim ministru inteligent s-ar întoarce mai ales spre oameni, sursa adevărată a puterii, nu doar partide cu șefii lor ciubucari”, a scris Ștefănuță.

El adaugă că România „ar fi mai bine ca țară” dacă ar avea „mai mulți oameni de calitate la vârful, dar și baza partidelor”.

Mesaj și împotriva comentariilor etnice

În finalul postării, Ștefănuță răspunde și unor comentarii pe criterii etnice, fără să precizeze în textul publicat exact la ce mesaje face referire.

„Cât despre cei ce fac comentarii etnice, pentru ei nu am decât un comentariu: țara noastră nu e făcută doar din români verzi, ci din multe naționalități, maghiari, sași, romi, lipoveni, evrei, musulmani și mulți alții. Și ei au fix la fel același drept la respect ca orice Popescu”, a transmis europarlamentarul.

Siegfried Mureșan are 10 zile să formeze un guvern

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Mureșan este susținut în demersul de formare a unui guvern de PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de o majoritate parlamentară. Vineri, Mureșan a anunțat că începe redactarea programului de guvernare împreună cu experții celor trei partide.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că l-a ales pe Mureșan deoarece este candidatul care, în urma consultărilor, are în acest moment cele mai multe voturi în spate, recunoscând însă că nu există încă o majoritate parlamentară conturată. Șeful statului a anunțat că va semna decretul de desemnare sâmbătă, urmând ca acesta să fie publicat luni în Monitorul Oficial.