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Siegfried Mureșan spune că măsurile fiscale vor fi relaxate de îndată ce ne permitem

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că măsurile de consolidare fiscală adoptate de Guvernul Bolojan vor putea fi relaxate treptat, „de îndată ce ne permitem”, după rectificarea bugetară și elaborarea bugetului pentru anul viitor.
Siegfried Mureșan spune că măsurile fiscale vor fi relaxate de îndată ce ne permitem
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 20:39, Politic
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Întrebat dacă ia în calcul renunțarea la unele dintre măsurile intens criticate, printre care plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și reducerea burselor sociale în perioada vacanței de vară, Siegfried Mureșan a spus că o eventuală relaxare va fi făcută treptat.

„Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem acest lucru”, a declarat Siegfried Mureșan la Digi24.

El a explicat că măsurile de consolidare fiscală au fost necesare în contextul deficitului bugetar ridicat și pentru menținerea accesului României la fondurile europene și a încrederii investitorilor.

„Eu evident că-mi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că situația bugetară trebuie evaluată după rectificarea bugetară, urmând ca la finalul anului să fie stabilite și prevederile bugetului pentru 2027.

„Cred că indicatorii sunt acum un pic mai buni, va trebui să facem o rectificare bugetară, după care la finalul anului vom face bugetul pe anul următor și atunci vom vedea exact cât ne permitem pentru anul următor”, a afirmat el.

Mureșan: După această etapă dificilă vom intra pe o etapă de creștere

Mureșan a susținut că noul guvern va continua principiile de responsabilitate în gestionarea banului public și va construi pe măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Ilie Bolojan, dar e evident că după această etapă dificilă vom intra pe o etapă de creștere”, a declarat premierul desemnat.

El a afirmat că relaxarea măsurilor înainte ca situația financiară să permită acest lucru ar putea crește costurile de finanțare ale României.

„A relaxa măsurile înainte de a ne permite riscăm să ne aducă într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi, să ne ceară dobânzi mai mari și atunci costul, povara pentru oameni, va fi tot mai mare”, a spus Mureșan.

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