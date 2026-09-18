Guvernul păstrează bursele sociale pe tot parcursul anului școlar, inclusiv în vacanțe. Cât vor primi elevii în 2026-2027

Guvernul României a aprobat o hotărâre prin care modifică și completează HG 732/2025 privind metodologia și cuantumul burselor acordate elevilor. Una dintre principalele prevederi este menținerea burselor sociale pentru „întregul an, inclusiv în perioadele de vacanță”.

Potrivit hotărârii, bursele de merit și cele tehnologice se acordă „în perioada cursurilor școlare și în anumite perioade destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale, așa cum se plătesc și în prezent”.

Pentru anul școlar 2026-2027, elevii înscriși la forma de învățământ cu frecvență din învățământul preuniversitar obligatoriu pot beneficia de mai multe tipuri de burse.

Bursa de merit este de 450 de lei pe lună și se acordă elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional, inclusiv dual. Bursa socială este de 300 de lei pe lună și poate fi acordată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual.

Bursa tehnologică are tot valoarea de 300 de lei pe lună și se acordă elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual. Pentru elevele care devin mame există o bursă de 700 de lei pe lună.

Aceasta se acordă elevelor minore care revin la școală după naștere și poate continua și după împlinirea vârstei de 18 ani, în condițiile prevăzute de lege.

Hotărârea prevede că „menținerea și clarificarea sistemului de burse” urmărește să recompenseze performanța școlară și să sprijine elevii aflați în situații dezavantajate, astfel încât aceștia să poată continua studiile.

În cazul bursei tehnologice, măsura are și rolul de a încuraja participarea elevilor la învățământul profesional și dual. Ei sunt sprijiniți în formarea competențelor pentru integrarea lor pe piața muncii.

Regulile se aplică și anumitor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional. Astfel, de la bugetul de stat pot fi acordate burse sociale elevilor înscriși la forma de învățământ cu frecvență în ciclurile primar, gimnazial și liceal, dacă aceștia învață în unități în care nu se percep taxe de școlarizare.

De asemenea, elevii din învățământul profesional, inclusiv dual, pot beneficia de burse tehnologice, în condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Sprijinul financiar este prevăzut și pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar care funcționează în cadrul sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat, în condițiile prevăzute de legislație.

Hotărârea stabilește și că elevii pot primi alte burse în baza unor contracte încheiate cu operatori economici sau cu alte persoane fizice ori juridice.

Acestea pot fi acordate și de autoritățile administrației publice locale sau județene și „se pot cumula cu bursele acordate de la bugetul de stat”, în condițiile legii.

Cadrul legal pentru acordarea burselor este stabilit prin articolul 108¹ din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Prevederile sunt aplicabile începând cu 1 septembrie 2025, în baza articolului LV din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.