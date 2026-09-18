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Punctul internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației II – Bila Țerkva va fi deschis în trei etape

Vineri, în urma ședinței Guvernului României, a fost decisă deschiderea Punctului internațional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Sighetu Marmaţiei II, România - Bila Ţerkva, Ucraina. Aceasta se va realiza în trei etape.
Punctul internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației II – Bila Țerkva va fi deschis în trei etape
Ioana Târziu
18 sept. 2026, 15:06, Social
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Denumit Sighetu Marmației II, punctul de frontieră va fi deschis pentru traficul rutier și transportul de mărfuri și pasageri, precum și pentru traficul pietonal, cu regim de funcţionare permanent, se arată în hotărârea de Guvern.

Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează etapizat, în funcție de finalizarea construcției infrastructurii necesare.

În prima etapă, va fi deschis pentru circulația vehiculelor de transport persoane cu o masă maximă autorizată mai mica sau egală cu 3,5 tone.

În cea de-a doua etapă, va fi deschis și pentru circulația vehiculelor cu o masă maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuze.

În etapa a treia, punctul de trecere a frontierei va fi deschis și pentru trafic pietonal.

De la data de 31 decembrie 2027, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene Sighetu Marmației II, punctul internaţional de trecere a frontierei de stat româno – ucrainene Sighetu Marmaţiei (România) – Solotvino (Ucraina), va funcționa în regim de trafic pietonal și rutier, în acest din urmă caz exclusiv pentru servicii de urgență și în scop oficial, de către posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu emise de autoritățile române, respectiv ucrainene.

Administratorul punctului de trecere a frontierei de stat Sighetu Marmației II va fi Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., se mai arată în document.

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